Läti julgeolek ei ole praegu halvas olukorras, kuna NATO vägede pikaajaline kohalolek on suhteliselt tagatud, kuid julgeolekutaseme parandamiseks on vaja alliansi lahingkoptereid, mereväeüksusi ja raketisüsteeme Patriot, ütles Läti kaitseminister Artis Pabriks usutluses BNS-ile.

Hiljuti heaks kiidetud riikliku julgeoleku kontseptsiooni kohaselt on Läti huvides jätkata võimaluste otsimist NATO vägede alalise kohaloleku suurendamiseks. Läti peab praegu läbirääkimisi kõigi riikidega, kelle sõdurid Lätis viibivad, kuna liitlaste kohalolek on äärmiselt oluline, ütles Pabriks.

Ministri sõnul oleks Läti väga huvitatud USA alalisest sõjalisest kohalolekust ning on rahul, et Ühendriigid plaanivad saata rohkem vägesid Poolasse, kuna see on otseselt seotud Baltimaade julgeolekuga.

Samuti sooviks Läti NATO lahingugruppide püsivat ja pikaajalist saatmist Baltimaadesse, mis sõltub liitlasriikide valitsuste suhtumisest, kuna kõik poliitikud ei mõista geopoliitilist olukorda ja Balti riikide ajalugu ühtviisi, ütles Pabriks.

"Peame kõigi nende riikidega töötama, sest lahingugrupi 1700 sõdurit ei jää siia igaveseks. Seetõttu peame tegema selgeks, et NATO vägede kohaolek on vajalik niikaua, kui eksisteerib asümmeetriline julgeolekuolukord lääne ja Venemaa vahel," ütles minister.

Pabriksi sõnul tahaks Läti näha riigis senisest mitmekesisemat relvastust, eelkõige lahinghelikopterid. Liepajasse tuleks julgeolekuolukorda arvestades paigutada väike mereväeüksus ja ei oleks halb, kui riiki toodaks paar USA raketisüsteemi Patriot, ütles ta.