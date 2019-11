Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles Euroopa Liidu välisministrite kohtumisele saabudes, et Euroopa peab tegema rohkem oma julgeoleku tagamiseks, aga seda tuleb teha koos NATO-ga. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnad NATO ajusurmast on pälvinud laia vastukaja.

Euroopa Liidu välisministrite Brüsseli kohtumise täitsid arutelud Afganistani, Iraani, Sudaani, Venezuela ja Türgi küsimustes. Ajakirjanikke huvitas aga ka ministrite arvamus Macroni väljaütlemise kohta. Prantsusmaa riigipea rääkis NATO ajusurmast, kirjeldades USA ja Türgi samme Süürias, mida Euroopa liitlastega ei arutatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nagu president on korduvalt öelnud ja ütles ka mõned päevad tagasi ajakirjale The Economist, Euroopa suveräänsuse ülesehitamine on oluline eurooplastele ja tänasele maailmale," märkis Prantsusmaa Euroopa asjade minister Amelie de Montchalin.



"Ma olen viimastel päevadel sellest oma Euroopa kolleegidega palju rääkinud, on palju muret sellise tee pärast. Ma nõustun Prantsusmaa presidendiga selles, et me peame mõtlema, kuidas teha enamat oma julgeoleku tagamiseks, aga me tahame teha seda koos NATO-ga, mitte NATO vastu. NATO peab olema sellesse kaasatud, see on oluline paljudele Euroopa riikidele, eriti meie Kesk- ja Ida-Euroopa partneritele," märkis omakorda Saksamaa välisminister Heiko Maas.

Kui Prantsusmaa presidendi kriitikaga USA ja Türgi aadressil nõustuvad paljud poliitikud ja analüütikud, siis kahtlused valitsevad selles osas, kas ühe suure NATO riigi juht aitab selliste väljaütlemistega kaasa probleemide lahendamisele või hoopis nende süvendamisele. Poola peaminister Mateusz Morawiecki nimetas seda otsesõnu ohtlikuks.

Saksamaa on pühkinud tolmu oma ettepanekult luua uus organ Euroopa Julgeolekunõukogu, mis kujuneks Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika kujundamise kohaks. Peagi ametiaega lõpetav Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini soovitab ühenduse välis- ja kaitsepoliitikas jääda pragmaatiliseks.

"Vahel keskendutakse suurtele abstraktsetele diskussioonidele ja see varjab poliitilise tahte puudust konkreetseks tegevuseks," nentis Mogherini.

Selge on see, et Euroopa end praegu iseseisvalt kaitsta ei suuda ja Hollandi välisminister Stef Blok tuletas meelde vajadust suurendada kaitse-eelarveid.