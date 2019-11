Advokatuur otsustas Olev Kuklase kutsetegevust mitte peatada

Advokatuuri juhatus otsustas kohtunik Eveli Vavrenjuki altkäemaksuafääriga seotud vandeadvokaat Olev Kuklase kutsetegevust mitte peatada, põhjendusega, et õigusriigi üks printsiipe on süütuse presumptsioon.

Juhatus leiab, et kuna prokuratuur heidab Kuklasele ette tasuta nõu andmist, ei takista see asjaolu tema kutsetegevust. Täiendavate asjaolude ilmnemisel on juhatusel võimalik küsimuse juurde tagasi tulla, seisab advokatuuri pressiteates.

Temale esitatud kahtlustuse asjaolud selgitatakse advokatuuri teatel välja kriminaalmenetluses ning juhatus ei tuvastanud, et menetlus praeguses faasis takistaks Olev Kuklase tegutsemist klientide ülesannete täitmisel või seaks ohtu klientide huvid.

Juhatuse liige Toomas Vaheri sõnul on tegemist pretsedenditu juhtumiga, kus advokaadile heidetakse ette tasuta nõu andmist tuttavale kohtunikule. "Täiendavate asjaolude ilmnemisel on juhatusel võimalik küsimuse juurde tagasi tulla."

Kaitsepolitseinikud pidasid oktoobri lõpus kinni Tartu maakohtu kohtuniku Eveli Vavrenjuki, keda kahtlustatakse altkäemaksu nõudmises ja korduvas võtmises, valeandmete esitamises ning isikuandmete ebaseaduslikus edastamises.

Samal päeval otsisid kaitsepolitseinikud selle kriminaalasjaga seoses läbi Tallinnas asuva Olev Kuklase & Partnerid advokaadibüroo selle töötaja altkäemaksu andmise kahtluse tõttu.

Vavrenjuk on tegelenud ettevõtja Rein Kilgi ettevõtte Pere pankrotimenetlusega. Ajaleht Eesti Ekspress on kirjutanud, et 2008. aastal oli Vavrenjukil 4,2 miljoni krooni suurune pangalaen. 2013. aastaks oli võlast alles jäänud 230 000 eurot.

Viimase nelja aasta jooksul on kahtlustus esitatud 12 advokaadile. Süüdimõistva otsuseni neist on jõudnud vaid üks.