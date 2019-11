EKRE aseesimehe Martin Helme sõnul ei ole valitsus veel otsustanud, kas Järvik peab ametist lahkuma, kui komisjon tema töös puudusi leiab. Ta märkis, et kõigepealt tuleb ära oodata komisjoni otsus. Peaminister Jüri Ratas lubas teha kõik, et töörahu koalitsioonis taastuks.

Martin Helme hinnangul annab komisjon võimaluse anda tekkinud probleemidele hinnang kõrvaltvaataja pilguga ning võtta maha liigsed emotsioonid. Helme sõnul ei ole komisjon moodustatud selleks, et probleeme kinni mätsida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellel teemal on väga palju infomüra. Kahtlemata see infomüra mõjutab neid diskussioone, mis on valitsuse sees või partnerite vahel siis Meie hinnangul oleks see hea viis infomüra läbi lõigata ja saada paremat pilti ette, millised etteheited on tõsiseltvõetavad või kas nad on ja mis on juurde käiv propagandakisa," ütles Helme.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et komisjoni töö tulemuse põhjal saab ta teha otsuse, kas maaeluminister Mart Järvik saab oma ametis jätkata.

"Loomulikult ma töötan selle nimel, et selles koalitsioonis töörahu taastada ja minna selle koalitsiooniga edasi. Ja minul on tunne, et seda soovib ka EKRE ja Isamaa," lausus Ratas.

Maaeluminister Mart Järviku selgitusi on kuulanud EKRE fraktsioon ning ta on vestelnud oma erakonna ministritega.

"Meid on tema selgitused rahuldanud. Me mõistame, et päris samamoodi ei näe asja mõned meie partnerid nii, et me püüame nende muresid leevendada sedapidi," rääkis Helme.