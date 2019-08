Politseil on alust arvata, et kanepitoodetega kauplevates poodides müügil olevad tooted võivad sisaldada lubatust suuremal määral psühhotroopset THC toimeainet.

Nimelt ei tohi THC kogus olla toodetes kõrgem kui 0,2 protsenti. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnul on uurimist alustatud aga erinevatel alustel.



"'Internetikaupluste puhul on tegemist sellega, et keegi on sealt toote ostnud ja me oleme vahelt paki kätte saanud,'' ütles Tambre. ''Mõnel kauplusel on üks uuringuakt aluseks ja teisel teine, ei pruugi olla üks tervikalus.''



Läbiotsimisel konfiskeerisiti kanepiõisikuid ja -taimi ning hašišit. Juhul kui THC kogus pole siiski lubatust kõrgem, siis kaup tagastatakse. Samas kui ainet siiski on lubatust suuremal määral, siis võib olenevalt asjaoludest järgneda pikk vanglakaristus.



''Sõltub asjaoludest, et kas müüa või siis see, kes tellis, oli tõesti heas usus ja arvas, et selle toote THC sisaldus on madalam kui 0,2 protsenti või ta tegelikult oli teadlik ja möönis seda,'' sõnas ta. ''Kõike seda selgitab uurimine sellisel juhul välja, aga karistuseks võib olla kuni kümme aastat vabadusekaotust, kui seda teadlikult või vähemalt kaudselt tehakse.''



Müüjal lasub kauba nõuetele vastamisel suurim vastutus, kuid püsib ka võimalus, et müüjale süüdistust ei esitata.



''Sõltub sellest, mida müüa teadis selleks hetkeks. Kui näiteks kauplusemüüjale selgitab omanik, et siin on sertifikaat ja kõik muu, siis võib tõesti juhtuda see, et müüja tõesti ei tea, mida ta müüb ja siis ei järgne ka vastutust,'' lausus Tambre. '

'Väga oluline on, et inimene peab ise tegema kõik selleks, et asjast teada saada ja see, kas ta siis viidi eksiteele ongi uurimise eesmärk. Kes mida teadis ja mis on THC sisaldus eelkõige muidugi.''



Läbi otsiti kokku kaheksa kauplust Tallinnas ning üks Pärnus. Eestis müüakse CBD-d ehk kannabidiooli sisaldava ainega kanepit, mis ei ole teadaolevalt psühhotroopse mõjuga.