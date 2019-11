Mõned meeleavaldajad lehvitasid lippe ja plakateid, millel nõuti peaministri tagasiastumist. Protestijad skandeerisid "häbi!" ja "astu tagasi!".

Uudisteagentuur CTK vahendas siseminister Jan Hamaceki sõnu, mille järgi oli Praha kesklinna Letna parki kogunenud umbes 250 000 inimest ehk sama palju kui eelmisel suurmeeleavaldusel juunis.

Tšehhi politsei edastas varem Twitteris, et parki on kogunenud üle 200 000 inimese.

Letna pargi kõrval asuva maja elanikud heiskasid suure loosungi, millel seisis "Tõde ja armastus peavad alistama valed ja vihkamise" - kommunismivastase võitluse sümboli ja endise presidendi Vaclav Haveli moto.

Meeleavalduse organiseerinud vabaühendus Miljon hetke demokraatia heaks peab peaminister Babišit ohuks demokraatiale ja riigi õigussüsteemile.

Nad kavatsevad anda talle 31. detsembrini aega loobuda oma äri- ja meediaimpeeriumist või tagasi astuda.

Babiši sõnul ei ole tal tagasiastumiseks mingit põhjust.

Pühapäeval tähistab Tšehhi 30 aasta möödumist sametrevolutsioonist, mis tegi lõpu kommunistide 40 aastat kestnud totalitaarsele valitsemisele riigis.

Tšehhi rikkuselt teine inimene Babiš teenis varanduse põllumajandus-, toidu- ja keemia ning meediakonglomeraadi Agrofert asutaja ja omanikuna.

Slovakkias sündinud Babišile esitati eelmisel aastal kahe miljoni euroni ulatunud Euroopa Liidu toetustega seotud petuskeemi tõttu süüdistus.

Euroopa Komisjoni audit leidis, et Babiš on sattunud poliitiku ja ettevõtjana huvide konflikti. Peaminister on mis tahes rikkumisi eitanud.

Praha prokurör otsustas septembris peaministrile esitatud süüdistusest loobuda.

Skandaalidest hoolimata on Babiši erakond ANO konkurentsitult Tšehhi populaarseim erakond. Arvamusküsitlused näitavad sellele pidevalt umbes 30-protsendist toetust.