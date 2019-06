Tšehhi Vabariigis avaldasid tuhanded inimesed meelt peaministri vastu

Politsei on uurinud kahe miljoni euro suuruse Euroopa Liidu põllumajandustoetuse eraldamist Babišiga seotud farmile ja konverentsikeskusele. Uurimise tulemusel soovitati Babiš kohtu alla anda, vahendasid ERR-i teleuudised.

Avalikkusesse lekkis ka Euroopa Komisjoni audit, mille kohaselt Babiš poleks tohtinud huvide konflikti tõttu toetust saada.

Meeleavaldajad on mures, et värskelt ametisse nimetatud justiitsminister Marie Benešova hakkab prokuratuuri Babiši asjas mõjutama.

Peaminister ise on süüdistused tagasi lükanud ja öelnud, et see on Euroopa Komisjoni poliitiline rünnak Tšehhi vastu.