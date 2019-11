Järgmise aasta haljasalade hoolduslepingus kavatseb linn reguleerida, et bensiinimootoritega lehepuhurite kasutamise piirduks vaid sügis-perioodil ning ainult paikades, kus ei ole võimalik lehti kohapeal purustada või muude vahendite kasutamine kahjustaks haljastust.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul ei saa linn küll lehepuhuri kasutamise inimestele ära keelustada, kuna keelustamine nõuaks riigi tasandil seaduse muudatust, mis annaks omavalitsustele selle voli.

"Mingisugust võimalust, et linn keelab ühe või teise töövahendi ära, sellist võimalust meil tegelikult linnas ei ole ehk siis Tartu linn ei saa keelustada näiteks lehepuhurite kasutamist, sellist võimalust ei ole. Mida me saame teha on just see, et oma hea eeskujuga näidata, mis moodi on võimalik tegelikult haljasalasid hooldada,"