Kas taskulamp on kodus? Kas ikka tead, millises sahtlis võivad küünlad olla, et neid ootamatu elektrikatkestuse puhul leida? Või kust ja kuidas saada vett, kui puurkaevust saab seda kätte ainult elektriga? Need on ainult mõned näited, millele Saaremaa naiskodukaitsjad nendel kohtumistel tähelepanu juhivad ja kuulajaid kaasa mõtlema panevad.

"Ka maapiirkondades võib kortermajades tekkida kriis, kui ei ole keldreid või ei ole varusid. Kriisioht on igal pool üsna võrdne, ütleksin mina. Oma majapidamises on see kõige väiksema tõenäosusega, kui oled pisutki ette mõelnud. Kuigi, tänapäeval meil on enamus elektri peal, siis kuidas sa süüa teed, kui ainult elektripliit on?" rääkis naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktor Piret Paomees "Aktuaalsele kaamerale".

Kriisidest rääkimine tuleb alati enam päevakorda jälle siis, kui midagi on juhtunud. Saaremaa vallavanem Madis Kallas tunnistas, et jaanuaris Kuressaare elektrita jäämine pani ka Saaremaa omi järeldusi tegema. Hiljutine Lõuna-Eesti juhtum tuletas plaanitud, kuid tegemata asjad taas meelde. Näiteks nüüd lõpuks on Kuressaares bensiinijaam, kust peaks ka elektrikatkestuse korral bensiini saama.

"Tänasest saab öelda, et Saaremaal on nüüd tankla, kus generaatori sisselülitamisel on võimalik kütust kätte saada ka siis, kui elektrit ei ole. Lisaks oleme lõpetanud eelläbirääkimised Raadio Kadiga, et tagada raadiolevi Saaremaal. Lisaks oleme ostmas generaatoreid strateegilistesse kohtadesse, aga liikuvate generaatoritena. Me hoiame neid enda käes ja saame neid vajadusel liigutada sinna, kus vaja," selgitas Kallas.

Aga selge on see, et kõikjale naiskodukaitsjad isiklikult oma tarkustega ei jõua. Samas on võimalik nende räägitud põhitõdedest osa saada kõigil eestimaalastel, kui tõmmata oma telefoni rakendus "Ole valmis!". Sellega on soovitatav tutvuda ikka enne, kui elekter läinud ja internetti pole.