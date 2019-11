Euroopa Rahvapartei kavatseb uueks liidriks määrata Donald Tuski

EPP ridadesse kuuluvad teiste seas Saksa kantsleri Angela Merkeli kristlikud demokraadid ja Prantsuse vabariiklased.

Tusk (62) vahetab välja prantslasest Joseph Dauli ning saab esimeseks EL-i idariikidest pärit EPP-i liidriks.

Poola veteranpoliitiku üheks suuremaks väljakutseks saab olema vaidlus EL-i laienemise üle.

Kongress algas kolmapäeval Horvaatias Zagrebis. Sinna kogunenud 2000 osalejat, kaasa arvatud Merkel, arutatavad EL-i sidemeid Lääne-Balkaniga, kus asub kuus blokki pürgivat riiki.

Oktoobris pahandas Prantsusmaa teisi EL-i juhtriike, kui tõkestas liitumiskõneluste alustamise Albaania ja Põhja-Makedooniaga. Prantsuse president Emmanuel Macron rõhutas, et blokk peab tugevdama olemasolevaid sidemeid, enne kui ta uusi liikmeid vastu võtab.

Euroopa Komisjon ja Tusk aga on eri meelt. Nende sõnul täitsid mõlemad riigid kõik neile esitatud nõuded.

Euroopa Rahvapartei: EL-i laienemise blokeerimine on suur viga

Euroopa Rahvapartei võttis oma kongressil Zagrebis vastu resolutsiooni, millega kutsutakse üles Euroopa Nõukogu vaatama üle oma varasem otsus, mis peatab Euroopa Liidu (EL) laienemise läbirääkimiste alustamise Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga.

Endise europarlamendi liikme ja Isamaa auesimehe Tunne Kelami sõnul on Lääne-Balkan Euroopa Liidu lähinaabrus ja selle piirkonna stabiliseerimine ning lõimimine Euroopaga oluline nii Euroopa mandri kui terviku stabiilsusele ja julgeolekule kui ka Lääne-Balkanile, mille riigid on teinud aastatepikkuseid pingutusi Euroopaga liitumise suunal.

"Euroopa Rahvapartei Kongress leidis üksmeelselt, laienemise blokeerimine on suur strateegiline viga, mis nõrgestab Euroopa Liidu usaldusväärtust ning julgustab EL-i väliseid jõude oma mõju antud piirkonnas laiendama. Kahetseda tuleb tõsiasja, et kõnealune otsus oli blokeerijate poolt nõrgalt põhjendatud," ütles Tunne Kelam.

Tema sõnul aitab jõukohane Euroopa Liidu laienemisprotsess ja partnerlusprogramm tugevdada ühtaegu Euroopa Liidu alusväärtusi. "Lääne-Balkan on potentsiaalsete konfliktide ning ebasõbralike jõudude sissetungi piirkond. Seda olukorda on ülimalt ohtlik ignoreerida. Üksnes EL-i raames on võimalik ületada korruptsioon, rahvuslikud konfliktid ja kehtestada seaduste järgmine kõigi jaoks".

"Mul on hea meel, et Zagrebis kogunenud Euroopa mõjukaim poliitiline jõud nõudis sügisel tehtud blokeerimisotsuse ümbervaatamist. See julgustab reformide jätkamist Montenegros, Serbias, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bosnia ja Hertsegovinas ja Kosovos," lisas Kelam.