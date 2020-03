Welchi on nimetatud oma põlvkonna kõige mõjukamaks ärijuhiks, vahendas The New York Times.

Võitluslik ja otsekohene Welch sai General Electricu juhatuse esimeheks 1981. aastal. Welchi juhtimisel kasvas ettevõtte tulu peaaegu viis korda 130 miljardi dollarini, aktsiate väärtus börsil kasvas aga 14 miljardilt dollarilt enam kui 410 miljardini.

Welch sai 2001. aastal pensionile minnes rekordilised 417 miljonit dollarit lahkumishüvitist.

Ajakiri Fortune nimetas Welchi siis sajandi firmajuhiks. 2000. aastal nimetas The Financial Times General Electricu kolmandat aastat järjest maailma kõige austusväärsemaks ettevõtteks.

Abikaasa Suzy Welchi sõnul suri mees neerupuudulikkuse tagajärjel.