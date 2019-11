"Kokku on see aruanne 20 lehekülge. Soovin järgnevate päevade jooksul selle läbi töötada ja konsulteerida teiste valitsuserakondade juhtidega," rääkis Ratas.

Peaminister lisas, et kõik valitsuspartnerid suhtuvad riigisekretäri komisjoni aruandesse tõsiselt.

Küsimusele, kui ruttu võiks Järviku ametis jätkamise või mittejätkamise osas uudiseid tulla, vastas Ratas: "Nii ruttu kui võimalik, aga see saab toimuda järgmise nädala alguses."

Mart Järviku enda kommentaari riigisekretäri koostatud raportile ei õnnestunud ERR-il neljapäeval saada.

EKRE esimees Mart Helme ütles valitsuse pressikonverentsil ehk enne Järviku-raporti avalikustamist, et tal pole mingit põhjust kahelda selle tasakaalustatuses. "Kui see täna avalikustatakse, siis saab see avalikuks ka minule, meie erakonna liikmetele ja ka maaeluministrile. Meil on loomulikult mõeldud mitmete variantide peale."

Küsimusele, kui raport näeb Järviku tegevuses probleeme, siis kas EKRE on ühe variandina valmis ta välja vahetama, vastas Helme: "Sel juhul koalitsiooni partnerid kohtuvad ja arutavad koos selle raporti sisu ja järeldusi."

ERR on saatnud küsimused seoses raportiga ka maaeluminister Mart Järvikule. Seni ei ole Järvik vastunud.

Kui valitsusparteid eesotsas EKRE-ga peaksid otsustama, et Mart Järvik astub ametist tagasi, siis riigikogusse mineku võimalust tal pole. Järvik kandideeris valimistel Eesti suurimas valimisringkonnas Harju- ja Raplamaal, kuid kogus vaid 223 häält, mis oli EKRE selle ringkonna kandidaatidest alles paremuselt üheksas tulemus.

Mart Järvik on EKRE liige 7. aprillist 2015. Aastatel 2002-2006 kuulus ta Res Publicasse. Pärast Res Publica ühinemist Isamaaliiduga oli Järvik 3. septembrini 2013 IRL-i liige.