Maaeluminister Mart Järvik, riigisekretäri komisjoni aruandest järeldub, et te siiski olete avalikkusele korduvalt valetanud. Kuidas te kommenteerite?

Ma lugesin kiirelt selle aruande läbi. Mina ei leidnud, vähemalt kiirel lugemisel, kordagi sõna "valetanud" seest.

Kas te olete eksitanud avalikkust?

Kindlasti mitte, ei ole ma avalikkust eksitanud. Ma olen püüdnud toiduohutuse valdkonda meie ministeeriumi allasutuses tööle saada.

Samuti öeldakse aruandes, et maaeluminister ja tema nõunik on püüdnud VTA järelevalve läbiviimisse sekkuda? Millega olete ületanud oma pädevust? Kas te tunnistate, et olete ületanud pädevust?

Olen selles osas üsna kategooriline - ma ei ole kordagi oma pädevust ületanud. See, et me oleme oma nõunikega koos VTA-lt aru pärinud, ei ole pädevuse ületamine. Mina ei tohi oma tegevusega sekkuda nende otsustusse. Seda pole kordagi teinud, ei ole kavatsenud teha ja ei kavatse ka teha.

Paljud arvavad, et aruande järeldused annavad teile piisava põhjuse ametist taandumiseks. Kas te teete seda?

Kindlasti mitte. Sest olen nii praegu ministriametis olles kui ka varem teinud kõike nii, et südametunnistus oleks puhas ja ma ei näe mingil määral põhjust, et peaksin tagasi astuma ja seda veel vabatahtlikult.

Kas EKRE esimees Mart Helme ja peaminister Jüri Ratas on täna teiega suhelnud, et võiksite tagasi astuda? Või mida nad on öelnud?

Täna ma ei ole kummagagi suhelnud ja sellist ettepanekut pole mulle ühe ega teise isiku poolt tehtud.

Kordan veel korra, et ma olen toimetanud oma parema äranägemise järgi ja teinud kõik selleks, et ministeeriumi allasutused töötaksid koostöös oma haldusalaga - nii VTA kui PRIA.

Kui Olev Kalda eile õhtul televisioonis esines, siis ta väitis, et tema teadis sellest listeeriabaketrist juba märtsikuus. Mina tulin ametisse aprillis. Ja 5. juunil on ERR-ile antud VTA poolt pressiteade, et mitte mingit seost sellel bakteril ei ole Vetevooli tehasega. See on 5. juuni ja see oli ERR-i portaalis üleval ja minu arust ka Eesti Ekspressis. Ja siit saab juba ise järeldusi teha. Praegu on uus bakter ST87. Kabinetis istudes seda bakterit ei avasta, nii nagu VTA töötab. VTA-s on selgelt vaja ümberkorraldusi.

Kantsler töötab selle vastu, et saaks teha ümberkorraldusi. Kantsler oli ka selle vastu, et teha üldse valdkonnas toiduohutuse audit. Me tegime selle, saime vastused ja korraldame asju ümber. Ja praegune seis on see, et ametnikkond tahab igal juhul riiki ise juhtida ja mitte ei tohi seda teha valitsus.

Teie ministeeriumis on pinged õhus, teil ei ole head läbisaamist teie otseste alluvatega. Kuidas sellest olukorrast välja tulla?

Mul on väga hea läbisaamine kõikide alluvatega. Ka kantsler ütleb ilusti tere. Ma ei ole rahul tema tegevusega, et ta astus vastu sellele, et viidaks läbi toiduohutuse audit. Kui ma andsin teada sellest mõttest juhtkonna koosolekul - seda tunnistavad paljud, ma ei olnud seal kantsleriga kahekesi -, siis ta hüppas nagu vedrust püsti ja ütles, et ei tohi ametnikke traumeerida selliste otsustega.

Kuidas ikkagi sellest olukorrast välja tulla? Te väidate, et teie ei ole milleski eksinud, ometi ministeerumis rahu pole.

Ma olen teinud vabariigi valitsusele ettepaneku kaheks asjaks. Esimene on välja vahetada kantsler. Selleks on väga hea spetsialist olemas, kelle ma välja pakun. Teiseks, kuna toiduohutus on niivõrd oluline valdkond, siis minu ja mu nõunike nägemuses on selge see, et toiduhohutuse valdkonda peab kantsler ise juhtima otse, seal ei saa olla pikki käsuahelaid, vahelülisid.

Praegu on hea näide see ST87 - justkui tegeletakse, ohtlikum kui see 1247. Aga laiutatakse ainult käsi, et tulemust ei ole.

Te olete pika staažiga munitsipaalpoliitik olnud, üsna lühikese staažiga kõrgemas poliitikas. Kas leiate, et te olete mingis osas ise eksinud või oleks midagi pidanud teisiti tegema?

Kui ma mõtlen viimasele ligi seitsmele kuule tagasi, siis võib-olla olen mingi sõnavääratuse teinud, kui seda saab eksimuseks lugeda. Aga ma ei ole kindlasti valetanud ega valeinformatsiooni levitanud. Ma teen kõik selleks, et toiduohutus oleks tagatud.

Teine valdkond on PRIA, et ka seal toimuks koostöös valdkonnaga kogu see toetuste jagamine - ma ei ole kuskil nõudnud kohtusse mineku keelamist. See on täiesti absurd, mida väidetakse.

Mina nõudsin seda, et mul oleks selge, kas ma üldse pean andma PRIA-le volitust või mitte. Ja vastus tuli. See tuli küll nii nagu ametkondades asjad käivad, mõne nädalaga, aga see tuli. Ja volitust tegelikult üldse vaja anda ei olnudki.