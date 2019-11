Politsei kinnitab Lemetti tunnistajana üle kuulamist

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ütles peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas, et ta on andnud prokuratuurile teada korruptsioonikahtlusest ning ta on sellega seoses ka ütlusi andnud. Prokuratuur ja politsei kinnitasid, et on Lemettiga suhelnud.

"Mulle on ette heidetud ka seda, et miks ma võimalike kahtlustega (huvide konflikti jm osas) prokuratuuri poole ei pöördunud. Etteheidete tegijad võivad olla kindlad, et prokuratuurile esitamist väärivad dokumendid on sinna ka esitatud. Teatasin käesoleva aasta septembri alguses prokuratuurile võimalikust korruptsioonijuhtumist ning novembris käisin politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas," kirjutas Lemetti Ratasele.

Põhja prokuratuur kinnitas, et on kantsler Illar Lemettiga suhelnud. "Illar Lemetti edastatud informatsiooni täpset sisu ei ole prokuratuuril avalikustada võimalik, kuivõrd see võib kahjustada kriminaalmenetluse läbiviimist. Saame kinnitada, et oleme temaga suhelnud. Alustatud kriminaalmenetluse raames on üle kuulatud tunnistajaid ja töötatakse läbi dokumentaalseid tõendeid. Seejärel otsustatakse menetluse edasine käik. Hetkel ei ole kellelegi kuriteokahtlustust esitatud."

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et Lemetti on ütlusi andnud.

"Kinnitan, et kriminaalasja raames on maaeluministeeriumi nõuniku (Urmas Arumäe - toim.) tegevuse kontrollimiseks tunnistajana üle kuulatud ministeeriumi kantsler. Menetluse huvides täpsemalt lisada ei ole võimalik," ütles Ombler.

Lemetti hinnangul soovib maaeluminister Mart Järvik minister soovib tema vabastamist korruptsioonist teatamise tõttu.