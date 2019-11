Helme: EKRE on endiselt Järviku selja taga

Siseminister ja EKRE esimees Mart Helme ütles "Esimeses stuudios", et erakond on endiselt maaeluminister Mart Järviku selja taga ega soovita tal tagasi astuda.

Mart Helme rääkis saates, et Järviku otsuseid ja tegemisi uurinud riigisekretär Taimar Peterkopi komisjoni raport tõi teatud nüansse selgemalt esile, millele ta ei osanud varem nii palju tähelepanu pöörata.

"Aga põhimõtteliselt ma ei saa küll öelda, et me oma ministri selja tagant kuskile ära kaoks," kinnitas ta.

Helme lisas, et püüdis raporti tegemise ajal hankida rohkem infot Järviku ja maaeluministeeriumi allasutuste tegevuse kohta ja leidis, et tegelikult teati listeeriast Eestis juba 2018. aasta märtsis. EKRE esimehe hinnangul oleks veterinaar- ja toiduameti (VTA) juht pidanud juba esimesel koosolekul Järvikut sellest informeerima, kuid tegelikkuses hakkas asi hargnema siis, kui tänavu juunis tuli niinimetatud mürgiste maasikate skandaal. Ametnikud teadsid Helme sõnul meie toiduohutuse olukorda hästi, aga ei teavitanud ministrit.

"Mina ei ütleks, et minister on oma pädevust ületanud, kui ta on tahtnud teada, mis siis toimub. Need asjad on mõnevõrra keerulisemad," lausus ta.

Nii nagu rahapesuskandaali puhul püüdsid Põhjamaade pangad Eestit süüdlasena näidata, toimub Helme hinnangul sama listeeria puhul ning tegelikult tuleb Eestisse listeeriabakteriga toode just Põhjamaadest.

Seda, et Järvik andis valeinfot selle kohta, millal esimest korda listeeriabakterist kuulis või M.V Wooli omanikuga kohtus, ei pidanud Helme kummaliseks ning selgitas, et ministri päevad on sisustatud paljude kohtumistega ja on loomulik, et mis kuupäeval, kellega ja mis teemal kohtumised toimusid, ei peagi meeles püsima, sest selleks on memod ja ministeeriumi aparaat.

Ministeeriumi kõrgem ametkond ei ole aga Helme sõnul koos ministriga konstruktiivselt töötanud, sest meil on tekkinud midagi riigiaadli taolist, kes on hästi tasustatud ja teevad seda, mis neile meeldib, kuid kui tuleb minister, kes neid segama hakkab, hakatakse talle miine alla panema. Seega tänase seisuga ei soovita Helme Järvikul tagasi astuda.

Koalitsiooni suhete kohta rääkis siseminister, et poliitikas ei ole armastust, kuid valitsuses on pragmaatikud ning isikutevahelised suhted on neil head. Vaieldakse kirglikult, kuid head suhted tasandavad ära nii mõnegi poliitilise erimeelsuse.

Küsimusele, kas esmaspäeval astub Järvik tagasi ja kantsler Lemetti ohverdatakse, vastas Helme: "Mina arvan, et maaeluminister ei astu tagasi."

Kantsler Illar Lemetti lahkumise osas pole Helme sõnul mingit diili tehtud, kuid kui ka uus minister ametisse astuks, oleks tal raske kantsleriga koostööd teha. Helme pidas põhiliseks probleemiks seda, et Lemetti pidanuks enda arvates seadusevastast tegevust nähes pöörduma õiguskaitseorganite, mitte ajakirjanduse poole.

Iltalehtis teisipäeval ilmunud artikli kohta, kus ta rääkis, et Eesti valitsus on koostamas plaani B juhuks, kui NATO ei suuda tagada Eesti territoriaalset terviklikkust ja iseseisvust, ütles Helme, et rääkis soome keeles, mida ta ei valda nii hästi kui eesti ega ka inglise keelt ning soomlased tõlgendasid seda valesti.

"Selles mõttes täiesti möönan, et minupoolne formuleering oli kahetimõistetav ja nemad mõistsid seda niimoodi, võib-olla tahtsidki mõista seda niimoodi, et suuremat kõlapinda saada. Mina seda nii ei mõelnud tol hetkel. Mõtlesin, et kui meil on probleem, on probleem ka lätlastel ja leedulastel, see asi on täiesti loogiliselt tuletatav. Aga see asi hakkas elama oma elu nagu tihtipeale mitmetimõistetavad asjad ja siit on lõngakera päris kopsakaks veerenud," lausus ta.