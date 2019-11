Ratas: Kallasele tehtud ähvarduse autorid ja motiivid tuleb välja selgitada

Reformierakonna esimees Kaja Kallas sai neljapäeval enda sõnul räige tapmisähvarduse ning tegi selle kohta avalduse politseile.

Kõnealuses Facebooki postituses ähvardati Kallast muuhulgas, et teda saadetakse vägistama 20 kuni 30 "vangla mentaliteediga inimest". Häiriva sisuga postituses lisati, et "Sina (Kallas) oled nimekirjas prioriteet".

Ratas mõistis rünnaku karmilt hukka. "Eesti ühiskonnas pole mingit kohta sellistele räigetele ähvardustele, millega pannakse tõsise löögi alla meie inimeste turvatunne," märkis ta.

"Tunnustan politsei- ja piirivalveameti teenistujaid kiire reaktsiooni eest, millega selgitati välja, et tegelik oht Kaja Kallasele saadetud ähvarduste puhul õnneks puudub. Olen veendunud, et PPA võtab iga ähvardust inimese elule täie tõsidusega, et tagada kogu meie ühiskonna turvalisus ning selgitada välja selliste tegude motiivid ja autorid," kirjutas Ratas.

Ratas ja Kallas sattusid varem sel nädalal omavahel sõnelusse, kui Kallas ütles teisipäeval ERR-ile, et "vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides".

Nii Ratas kui Keskerakonna juhtpoliitikud nõudsid Kallaselt vabandamist.

Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide esindajad aga asusid Kallase poolele. Sotsiaaldemokraadist Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser nimetas Ratase solvumist "dramaatliseks minestamiseks".

Kallas ise ei välistanud siiski Reformierakonna ja Keskerakonna leppimist ega ka seda, et poliitilise olukorra muutumisel võiks Eesti saada kaksikliidu.