"Globaalsest keskkonnaseire süsteemist (GEMS) tuleva info järgi asus kiirgustase Lõuna-Hiina meres tõusma kiirgusintsidendi tõttu. Rospotrebnadzor asus suurendama kiirgusseiret lähedalasuvatel piirialadel," teatas ametkond reedel.

"Venemaa elanikkonnale negatiivse mõju ohtu ei ole," lisas ta.

Ametkond ei täpsustanud, mis meres juhtus.

GEMS-i andmete järgi tõuseb kiirgustase Hiinas asuva Zhanjiangi lähistel juba 21. novembrist ja on tasemel 0,22–0,24 mikrosiivertit tunnis.

Zhanjiangis asub suur sadam, mida teatakse keemia-, toidu- ja masinaehitustööstuse poolest.

USA raadiojaamades WBCQ ja KYAH edastatud raadiosaates Hal Turner Radio Show väideti, et merepinnast 50 meetri sügavusel kärgatas 10–20-kilotonnine plahvatus. Saate "sõjaväeallikate" sõnul polnud see maavärin.

Eelpool mainitud kontekstis väärib äramärkimist, et Hal Turneri näol on tegu tuntud vandenõuteoreetikuga, kes on varem sageli silma paistnud erinevate võltsuudiste levitamisega.