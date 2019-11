Hiina spioon jooksis väärtustliku infoga Austraalia poolele üle

Meediavõrgu Nine ajalehed kirjutasid, et ülejooksik Wang "William" Liqiang andis Austraalia vastuluureagentuurile andmed Hongkongis tegutsevate kõrgete Hiina sõjaväeluure ametnike kohta ning esitas üksikasju sealsete, aga ka Taiwani ja Austraalia operatsioonide rahastamise kohta.

Wangi sõnul võttis ta isiklikult osa infiltreerumisoperatsioonidest kõigis kolmes kohas. Ta paljastas äärmise detailsusega, kuidas Peking kontrollib firmasid oma luureoperatsioonide rahastamiseks, kuidas ta jälgib teisitimõtlejaid ja kasutab ära meediaorganisatsioone, kirjutavad ajalehed Age ja Sydney Morning Herald.

Hiina spioon elab praegu naise ja pojaga Sydneys. Ta on Austraalias turistiviisaga, kuid on palunud poliitilist varjupaika.

Wang räägib pühapäeval Nine'i telesaates "60 Minutes" eetrisse minevas usutluses, et Hiina tagasisaatmise korral ta hukataks.

"Kui ma tagasi lähen, olen surnud," ütleb ta.

Meediaväljaannete andmetel tegi Wang oktoobris Austraalia Luureorganisatsioonile (ASIO) vande all avalduse, öeldes: "Ma olen olnud isiklikult seotud ja osalenud luuetegevuses."

Väidetavalt on ta imbunud valenime all ja Lõuna-Korea passiga Taiwani, et juhtida kohalike agentide tööd 2018. aasta kohalikesse valimistesse ja järgmise aasta presidendivalimistesse sekkumiseks. Tema sõnul kasutati valimiskampaania mõjutamiseks ja Pekingile vastuvõetamatute kandidaatide tõrjumiseks kohalikke meediajuhte.

Wangi väitel koordineeris ka küberarmeed poliitilise arvamuse kallutamiseks, nagu tegi Venemaa 2016. aasta USA presidendivalimise ajal.

"Töö Taiwanis oli meie kõige tähtsam töö - imbumine meediasse, templitesse ja rohujuureorganisatsioonidesse," rääkis spioon.

Just hirm Taiwani vastuluurele vahele jääda sundiski teda oma sõnul Austraaliast varjupaika taotlema.