Trumpi julgeolekunõunik: maailm vaikib Hiina koonduslaagritest

O'Brien esitas ka küsimuse, kas rahvusvahelised liidrid astuvad samme, kui Peking peaks korraldama Hongkongi demokraatiameelsete protestide mahasurumise Tiananmeni väljaku sündmuste stiilis.

O'Brien kohtus ajakirjanikega ja andis intervjuu moderaatorile Halifaxi rahvusvahelisel julgeolekufoorumil.

"Kus on maailm? Meil on koonduslaagrites üle miljoni inimese," ütles ta. "Olen käinud Rwandas genotsiidimuuseumis. Kuulete "kunagi enam seda ei juhtu, mitte kunagi seda enam ei juhtu", ja ometi on seal (Hiinas) ümberõppelaagrid rohkem kui miljoni inimesega."

O'Brieni sõnul on eriti üllatav Hiina-suunalise kriitika puudumine islamiriikides.

Hiina hoiab vanglataolistes kinnipidamiskeskustes kuni miljonit moslemitest uiguuri.

Lisaks on Hiinas karmid reisimispiirangud ja ulatuslik riiklik järelevalvevõrgustik, mis on varustatud näotuvastustehnoloogiaga.

Hiina eitab rikkumisi keskustes ja on nimetanud neid koolidena, mille eesmärk on pakkuda tööalaste oskuste omandamist ja võidelda äärmuslusega.

Käsitledes USA ja Hiina kaubandussõda, ütles O'Brien, et esialgne kaubanduskokkulepe võib sündida veel sel aastal, kuid USA ei kavatse sõlmida halba kokkulepet ning ei saa ka eirata seda, mis on toimumas Hongkongis.

O'Brieni sõnul peaksid USA liitlased mõtlema ka väga tõsiselt, enne kui lubavad Hiina tehnoloogiahiiu Huawei nende järgmise põlvkonna mobiilsidevõrkude rajamisse.

"See, mida hiinlased teevad, muudavad Facebooki ja Google'i lapsemänguks inimeste kohta info kogumisel," hoiatas ta.

O'Brien ei soostunud ütlema, mida USA teeks, kui Hongkongis leiaks aset 1989. aasta Tiananmeni veresauna kordus. Hongkongis elab üle 100 000 ameeriklase ja üle 300 000