New Delhi lubab USA sanktsioonidega heitleval Hiina telekomihiiul Huaweil osaleda 5G teenuste katsetamisel tohutul India turul.

Otsus on suur edusamm Huaweile, millega Valge Maja keelas USA firmadel koos töötada. Washingtoni arvates on Huawei oht riiklikule julgeolekule, sest ta on väidetavalt tihedalt seotud Hiina valitsusega. Firma ise eitab süüdistust.

Washington tegi Indias kõvasti lobitööd, et riik hoiaks Huawei oma 5G võrgust eemal.

"Otsustasime avada 5G spektri prooviajaks kõikidele mängijatele," ütles India telekomiminister Ravi Shankar Prasad esmaspäeva hilisõhtul.

Ta tunnistas, et Huawei – juhtiv telekomivarustuse tootja ja tähtis firma India nutitelefonide turul – on üks neist, kes saab osaleda arvatavasti jaanuaris algavatel katsetel.

Indias on 451 miljonit inimest, kes kasutavad igakuiselt internetti oma mobiili kaudu. Teda edestab vaid Hiina, ütlevad India veebi- ja mobiiliassotsiatsiooni andmed.

India tegi Huaweile soodsa otsuse pärast seda, kui Euroopa telekomioperaatorid nagu Norra Telenor ja Rootsi Telia loobusid Huawei seadmete kasutamisest oma 5G võrgus. Euroopa luureametid olid hoiatanud Huaweiga koostöö tegemise eest.

Ka Austraalia ja Jaapan astusid samme, mis kas tõkestasid või piirasid firma osalemise nende 5G võrgus.

Ühendkuningriik pole Huawei kaasamise kohta veel otsust teinud, kuid firma on Euroopas juba sõlminud esialgsed 5G lepped riikides nagu Saksamaa.

India otsusele eelnevalt kuulutas Huawei oma tähtsaimaks prioriteediks "ellujäämise". Selle põhjustasid 2019. aasta müüginumbrid, mis näivad tulevat USA sanktsioonide tõttu oodatust väiksemad.

Aastatulu seevastu tõusis tänavu rekordilise 850 miljardi jüaanini (109 miljardi euroni), kuigi ka see on ennustatust väiksem. Firma esimees Eric Xu süüdistas vajakajäämises USA keeldu.