Hongkongi meeleavaldajad annavad piirkonna liidrile viimase võimaluse

Hongkongi demokraatiameelsed aktivistid lubasid reedel korraldada nädalavahetusel taas suure meeleavalduse ja hoiatasid piirkonna Pekingi-meelset liidrit, et ärgu ta arvakugi, et üürike vaikus tähendab rahva viha lahtumist.

Hiina erihalduspiirkonnas on meeleavaldused kestnud juba pool aastat ja muutunud üha vägivaldsemaks. Nõutakse suuremaid demokraatlikke vabadusi ja politsei vägivalla eest vastutusele võtmist.

Tänavatel on meelt avaldanud miljonid inimesed.

Viimased kaks nädalat on olnud rahulikumad, sest demokraatialeer võitis kohalikud valimised ja põrmustas valitsuse väited, et "vaikiv enamus" olevat liikumise vastu.

Aktivistide sõnul keeb viha endiselt, sest ei Hongkongi liider Carrie Lam ega Peking ole valmis meeleavaldajatele järeleandmisi tegema.

"Me loodame, et valitsus suudab hinnata paari viimase nädala rahu ega arva, et rahvas on oma nõudmistest loobunud," ütles ühenduse Civil Human Rights Front (CHRF) liige Jimmy Sham.

"Rahvas annab Carrie Lamile viimase võimaluse," lisas ta.

Hongkongi meeleavaldustel ei ole kindlaid juhte ja kogunemisi korraldatakse sotsiaalmeedia vahendusel.

Vägivallatut võitlust pooldav CHRF on katusorganisatsioon, mis tõi suvel rahva suurmeeleavaldustele.

Hongkongi politsei on ebatavalise sammuna otsustanud lubada CHRF-il pühapäeval protestimarss läbi viia. See on esimene kord augusti keskpaigast alates, mil võimudelt luba saadakse.