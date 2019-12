Hiina suurendab taas oma kodanike jälgimist

Uus seadus jõustub pühapäeval. Valitsuse sõnul soovitakse nii kaitsta kodanike legitiimseid õigusi ja huvisid internetis.

Näotunnuste järgi on kavas parandada internetikasutajate isiku tuvastamist. Hiina on püüdnud juba aastaid tagada, et kõik kasutaksid internetti oma nime all.

Seni on liitumisel vaja olnud esitada isikutunnistus ja kliendist on ka tehtud foto. Edaspidi tagatakse skaneerimisega, et isikutunnistuse esitaja on õige.

Kui uutest tingimustest septembris teatati, väljendasid sajad inimesed sotsiaalmeedias muret aina lisanduva jälgimise üle. Näotuvastustehnoloogiat kasutatakse Hiinas juba oma kodanike jälgimiseks muu hulgas valvekaamerates.

2017. aastal oli Hiinas 170 miljonit valvekaamerat. 2020. aasta lõpuks on neid hinnanguliselt 400 miljonit.