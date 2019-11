"Minult on juba küsitud, mis sai minu öeldud seisukohast, et kui Mart Järvik maha võetakse, siis valitsus laguneb. Ei lagune, praegust valitsust on Eestile väga vaja. Meie jäika seisukohta oli vaja, et võtta aeg maha ja rääkida asjad koalitsioonikaaslastega läbi," kirjutas Helme Facebookis.

"Oli vaja, et luua järgmisele ministrile normaalne stardipositsioon ja lahkuvale ministrile võimalus väärikalt lahkuda ning erakonnas edasi panustada. Minu sõnade mõte kahe nädala eest oli, et otsused teeme ühiselt, mitte ühepoolselt. Ja koalitsioonijuhtide ühine otsus oli maaeluminister välja vahetada," lisas Helme.

"Olen Mart Järvikule väga tänulik tehtud töö eest, tema järglasel on suur hulk häid asju ette valmistatud," kirjutas Helme veel.

Martin Helme ütles kaks nädalat tagasi koalitsiooninõukogu toimumise järel "Aktuaalsele kaamerale", et kui koalitsioonipartnerid survestavad Mart Järvikut maaeluministri kohalt lahkuma, siis "seda valitsust enam pole".

Peaminister Jüri Ratas tegi esmaspäeval ettepaneku vabastada ametist maaeluminister Mart Järvik (EKRE).