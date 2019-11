Viimsi poliitikud hakkavad Randjärve ametisse sobimist arutama

Viimsi valla poliitikud kavatsevad arutada, kas Reformierakonda kuuluv vallavanem Laine Randjärv käitus Haabneeme kooli direktor Sirje Toomla vallandamisel õigesti ning pole välistatud, et kaalutakse tema tagandamist.

"Me ei saa rahul olla, kui vallas toimuvatest asjadest saame teada ajalehe vahendusel," ütles ERR-ile vallavolikogu esimees Taavi Kotka. "See, mis toimus, oli minu jaoks ootamatu."

Küsimusele, et kas kõne alla võiks tulla ka Randjärve umbusaldamine volikogu poolt vastas Kotka: "Vaatame kogu seda situatsiooni, abivallavanem Georg Aher esitas lahkumisavalduse."

Kotka, kes on parteitu, aga kandideeris volikokku Reformierakonna nimekirjas, märkis, et volikogu liikmed võtavad Haabneeme koolis juhtunu jutuks käesoleva nädala jooksul. "Koguneme nädala jooksul, et aru saada, mis õigupoolest toimus."

Viimsi vallavalitsus ütles eelmisel nädalal erakorraliselt üles Sirje Toomla töölepingu, põhjendades seda koolis aset leidnud süsteemsete väärkohtlemise juhtumitega. Väidetavalt kasutas üks algklasside õpetaja õpilase suhtes korduvalt füüsilist vägivalda. Hiljem pööras vald oma otsuse tagasi ja Toomla jätkab ametis.

Viimsi vallavanem Laine Randjärv Eesti Päevalehele, et vägivallajuhtumitele tuleb jõuliselt reageerida, ja peab tagantjärele veaks, et õpetajasse suhtumises paluti varuda kannatlikkust.

"Vägivallajuhtumite, eriti nende puhul, kus üheks osapooleks on alaealised lapsed, on kindlasti targem pigem üle reageerida kui teema tõsidust alahinnata," arutles ta. "Tagantjärele tarkusena tuleb tunnistada, et vallavalitsus oleks pidanud reageerima kohe pärast 23. oktoobril toimunud koosolekut, mil laekus esimene info laste väärkohtlemise juhtumitest õpetaja poolt, ning teavitama sellest politseid või lastekaitset."

Viimsilaste hulgas levib kuuldus, et ka oma pea kohale sütt kogunud vallavanem Laine Randjärv ei pruugi juhtumi tõttu kauaks ametisse jääda, seisab Eesti Päevalehe artiklis.