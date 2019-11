Viimsi valla abivallavanem Georg Aher on esitanud tagasiastumispalve alates laupäevast, teatas valla pressiesindaja reedel.

Aher alustas Viimsis abivallavanemana tööd selle aasta 26. märtsil ning vastutas vallavalitsuses alus-, üld- ja huvihariduse valdkonna eestvedamise eest.

Reformierakondlasest Viimsi vallavanem Laine Randjärv ega ametist lahkuv Georg Aher telefonile ei vastanud ning valla pressiesindaja Rain Uusen väitis BNS-ile, et ei tea Aheri ametist lahkumise põhjust.

Viimsi volikogu opositsioonipoliitik Ivo Rull aga märkis, et Haabneeme koolijuhi päevapealt vabastamisega tekitas Laine Randjärv viimsilastes sügava pahameelelaine.

"Erinevates avaldustes ja petitsioonides on viimastel päevadel nõutud vallavanem Randjärve lahkumist. Nüüd on siis Reformierakonna juhitav vallavalitsus otsustanud, et ohverdatakse haridusvaldkonda kureerinud abivallavanem Georg Aher. Mis tähendab, et Laine Randjärv keeldub jätkuvalt Viimsis hariduskriisi tekitamise eest vastutust võtmast," sõnas Rull.