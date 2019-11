Viimsi vallavalitsus taganes otsusest vallandada Haabneeme kooli direktor

"Peale põhjalikku mõttevahetust jõudsid osapooled ühistele seisukohtadele ja vallavalitsus on valmis jätkama koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga," öeldakse neljapäeval vallavalitsuse ja kooli ühiselt saadetud pressiteates.

"Vallavanem Laine Randjärv möönis koosolekul, et otsus Haabneeme kooli direktor Sirje Toomla tööleping erakorraliselt üles öelda oli tehtud otsuse tegemise ajal vallale teada olnud infole tuginedes. Haabneeme kooli juhtkond ja hoolekogu tunnistasid, et kooli poolne teabevahetus vallavalitsusega on jätnud samuti soovida," ühisavalduses, mis tehti pärast kolmapäeval õhtul Haabneeme koolis koosolekut, kus osalesid vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad, kooli vanematekogu liikmed, õpetajaskond ning õpilasesinduse esindajad.

"Osapooled saavad täna ühiselt kinnitada, et koolis toimunud erakorralise töölepingu ülesütlemisega seotud vägivallajuhtumid on kooli sõnul tugispetsialistide poolt läbi töötatud, neile on antud professionaalne hukkamõistev hinnang ning kool võtab endale kohustuse taolistest juhtumitest edaspidi valda viivitamatult teavitada," seisab ühisavalduses.

"Viimsi valla poolne jõuline reageering laste vastu suunatud vägivallaga seotud juhtumitele tulenes murest kooli keskkonnas lastele tagatud turvalisuse pärast ning kolmapäevane kohtumine veenis vallavalitsust, et edaspidiste võimalike sarnaste probleemide korral reageeritakse adekvaatselt," lisatakse samas.

Kooli hoolekogu esimees Antoon van Rens rõhutas ühisavalduses usalduse taastamist kooli ja vallavalitsuse vahel ning ütles: "Oleme veendunud, et suudame koostöös kooli juhtkonnaga edaspidi kindlustada senisest tõhusama kommunikatsiooni toimimise vallavalitsusega ning ootame, et vallavalitsus teeb ka omalt poolt kõik usalduslike suhete taastamiseks."

"Esmatähtis on Haabneeme koolis töörahu taastamine ja edaspidine konstruktiivne koostöö," lisas omalt poolt vallavanem.

Teisipäeval sai avalikuks, et Viimsi vallavalitsus ütles erakorraliselt üles Haabneeme kooli juhi Sirje Toomla töölepingu, põhjendades seda koolis aset leidnud süsteemsete väärkohtlemise juhtumitega. Väidetavalt kasutas üks praeguseks töölt vabastatud algklasside õpetaja õpilase suhtes korduvalt füüsilist vägivalda. Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kuriteoteate alusel sel teemal 7. novembril kriminaalmenetlust.

Koolidirektori vallandamise järel teatasid kooli õpetajad ja hoolekogu esimees, et toetavad direktorit ning ei ole nõus tema vallandamisega.