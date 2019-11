Ratas: EKRE seisukohad ei ole koalitsiooni seisukohad

President Kersti Kaljulaid allkirjastas esmaspäeva õhtul maaeluminister Mart Järviku ametist vabastamise ja palus sellele järgnenud avalduses vabandust kantsler Illar Lemetti ees, kelle valitsus samuti esmaspäeval ametist vabastas.

Saatejuht Andres Kuusk küsis peaministril, kas ta soovib samuti Lemetti ees vabandada. Jüri Ratas jättis võimaluse kasutamata ja ütles, et juhtimisküsimuses oli vaja joon vahele tõmmata.

"Seda usaldust anda majja sisse, seda usaldust anda valdkonda sisse - see oli vaja kuidagi lahendada ja loomulikult on erinevatest külgedest täna arvamusi, aga see on peaministri õlul sellised küsimused lahendada ja see sai eile lahenduse," lausus Ratas.

Ratas ei soovinud kinnitada saatejuhi küsimust, kas see oli koalitsiooni püsimise hind.

Kaljulaidi kriitika kohta ütles Ratas järgmist: "presidendi juures ma eile käisin, ta palus mind. Ma selgitasin täpselt samamoodi, mis see minu jaoks tähendas. Eesti riik on parlamentaarne riik. Eesti täidesaatev võim on Vabariigi Valitsus ja Vabariigi Valitsust juhib peaminister. Ma olen mõnes intervjuus öelnud, et meil on üks peaminister korraga." Ratas rääkis, et kohtumisel Kaljulaidiga oli toon töine.

Ratas: Helme ei ole Järviku-raporti tulemusi kahtluse alla seadnud

Kuigi Helme ütles eelmise nädala neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et usaldab täielikult riigisekretär Taimar Peterkopi loodud komisjoni, ütles ta esmaspäeval, et komisjoni raport eksib selles osas, mis puudutab pädevuse ületamist. "Peterkopi komisjon tegi ühepoolse järelduse nende materjalide põhjal, mida ta kasutas," lausus ta. "Ma ei kahtle tema (Peterkopi - toim.) erapooletuses, küll aga näen ma siin niisugust Eesti riigis liiga suurt mõju omavat ametniku mõtteviisi ja loogikat," rääkis Helme.

Ratas märkis, et EKRE esimees ei ole temaga vestluses olles Peterkopi komisjoni raporti tulemusi kahtluse alla seadnud.

Mart Helme ütles veel, et ministeeriumites käib ametnike sissisõda ministrite vastu ja ajakirjanikud teevad propagandauudiseid.

Ratas ütles, et see võib olla EKRE seisukoht, aga see ei ole kindlasti koalitsiooni seisukoht. "Eesti ametkond on professionaalne. Me oleme rääkinud loomulikult selles küsimuses ka koalitsioonipartneritega, sealhulgas ka Mart Helmega ja minu teada on ta ka esinenud intervjuudes, kus ta on kiitnud ka näiteks oma kantslerit," rääkis Ratas.

Ratas kiitis ajakirjanduse tööd

Jüri Ratas kiitis ajakirjanduse tööd listeeriaskandaali kajastamisel. "Ma arvan, et see oli oluline, sest minu meelest selles küsimuses oli kõige olulisem liin see, et me tagame toiduohutuse, me tagame ohutuse inimeste tervisele ja inimeste elule. Nii, et ma arvan, et ajakirjandus on teinud selles küsimuses head tööd," sõnas Ratas.

Mart Helme ütles esmaspäeval antud pressikonverentsil ka seda, et EKRE-l on olemas kandidaat nii ministri kohale kui ka kantsleri kohale.

Jüri Ratase sõnul on parem, kui ametkond on apoliitiline. "Ma arvan, et nii see peaks ka jääma. See, et EKRE teeb minule ettepaneku uue ministri kandidaati osas, see nii on. See kuulub koalitsioonileppe osas EKRE-le- Ja kantslereid leitakse läbi konkreetse tippjuhtide komisjoni," lausus Ratas.

Ratas: M.V. Wool oleks pidanud tehase automaatselt sulgema

Kalatootja M.V. Wooli tehaste sulgemisest rääkides ütles Ratas, et usaldab veterinaar- ja toimuameti (VTA) tegevust. Ratas tegi etteheiteid hoopis M. V. Woolile ja seda just kommunikatsiooni osas.

"Kui see listeeriabakteri skandaal algas, siis ma arvan, et see ettevõte oleks pidanud valima absoluutselt teistsuguse sõnumite ja avalikkuse ja toimetamise. Sel hetkel oleks tulnud tehas automaatselt sulgeda. Kas see nõuab kuu või poolteist, aga valiti teistsugune tee ja see on loomulikult probleem," rääkis Ratas.

Samas tuleb Ratase sõnul arvestada ettevõttes töötava 150 inimesega. "Ma loodan, et ühel hetkel see ettevõte saab oma äritegevusega edasi minna. Aga loomulikult toiduohutus, ohutus inimeste elule ja tervisele on kõige olulisem," lausus Ratas.