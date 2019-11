Kaljulaid ei soovinud pöördumises rääkida Järvikust, vaid hoopis vabandada kantsleri ees.

"Ma ei taha täna üldse rääkida Mart Järvikust. Ma ei taha ka Illar Lemettist rääkida rohkem, kui tema ees vabandada selle pärast, kuidas tema riik on temaga täna käitunud," kõneles president.

"Millest ma tahan rääkida, on see, et tänase otsusega said kõik inimesed, kes moel või teisel meie riiki, meie oma Eestit teenivad, teada, et kui nad kaitsevad õigusriiki, lähtuvad ametniku eetikast ja ametivandest, juhivad tähelepanu poliitikute möödalaskmistele, siis saab neist vabariigi valitusse jaoks lihtsalt juhtimisprobleem," lisas ta.

Kaljulaid ütles, et Lemettist tehti poliitilise kauplemise osa ja selline käitumine ei tohi muutuda mustriks.

"On lubamatu, et ministri ebakompetentsusele ja võimalikule korruptsioonile tähelepanu juhtinud riigi tippametnikust tehakse poliitilise kauplemise osa. Kui selline käitumine muutub mustriks, siis on meil kõigil põhjust muret tunda. Tänase otsusega tegi vabariigi valitsus enda ja ühe ministri probleemist terve ühiskonna probleemi ja mulle jääb see sügavalt arusaamatuks ja vastuvõetamatuks."

ERR-i ajakirjanik küsis Kaljulaidilt, kas Lemetti vabastamisega algab ametnike suukorvistamise ajajärk, nagu ütlesid opositsiooniparteide esindajad. President vastas, et tema seisab selle eest, et seda ei juhtuks.

"Kantsler kaitses riiki poliitikute omavoli eest. Ja formaal-juriidiliselt kindlasti on võimalik tänast sammu põhjendada. Samamoodi, kindlasti tegi ka kantsler samme, mis võib-olla kellegi jaoks on olnud kaheldavad," rääkis Kaljulaid.

"Ka minule on seda muret väljendatud täna. Seda on väljendanud meie riigi tippametnikud. Tegelikult mitte ainult täna, vaid juba oodates selle otsuse langemist, mis saab kantslerist, kes kaitseb riiki poliitikute omavoli eest," lisas ta.

President ütles ajakirjanikele, et paneb nii valitsuse kui ka riigikogu südamele, et Lemetti ametist vabastamisele ei järgneks sarnane muster teiste ametnike puhul.

"Riigikogul on siin riigis kõik tööriistad, mida on vaja selleks, et niimoodi ei läheks. Riigikogu käes on vabariigi valitsuse ministrite tööpostid, nende püsimine nende ametis. Kõik need tööriistad on riigikogul olemas," ütles Kaljulaid.

Peaminister Jüri Ratas (KE) tegi esmaspäeva hommikul ettepaneku vabastada ametist maaeluminister Mart Järvik (EKRE). Ratas ütles, et Järvik on oma sõnade, tegude ja mõnel juhul ka tegevusetusega põhjustanud olulisi probleeme ja teinud nii avalikkusele, valitsuspartneritele ja ka tema enda jaoks edasise koostöö äärmiselt keeruliseks.

Valitsus otsustas ka hommikul erakorralisel valitsuse istungil vabastada maaeluministri ettepanekul ja koostöö mittelaabumise tõttu ametist kantsler Illar Lemetti. "Praeguses pingete ja usaldamatuse olukorras ei näinud valitsus muud võimalust kui ministeeriumi mõlema tippjuhi lahkumine," ütles Ratas.