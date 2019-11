Mart Järviku ja kantsler Illar Lemetti suhtes tehtud otsuste kommenteerimiseks kokku kutsutud pressikonverentsi alustas Helme ajakirjanduse ründamisega.

"Te olete levitamas täielikku valeinfot sellekohta, et nüüd algab ametnike suukorvistamine ja võeti maha keegi kes on kõrgete moraalsete standarditega ja kes teatas korruptsioonist. Aga kas teil on ette näidata midagi, mis puudutab konkreetset ministrit. Minu andmetel teil sellist asja ette näidata ei ole," ütles Helme.

Mart Helme rääkis, et Järvik oli täna haiglas, sest kõrgest vererõhust tingituna oli tal tromb. Helme sõnul saab Järvik selle eest meediat tänada. "Sellepärast, et see ažiotaaž, mille te olete üles kütnud, see on pehmelt öeldes lihtsalt alatu," ütles Helme.

Helme: meil on kantsleri ja ministri kandidaat olemas

Helme sõnul mehitab EKRE maaeluministeeriumi uuesti järgmisel nädalal. "Meil on olemas kantsleri kandidaat ja vastava valdkonna pikaajalist kogemust omava ministri kandidaat," ütles Helme.

Ajakirjanikud küsisid Helmelt, kas ministrikandidaat on Merry Aart või Peeter Ernits ning kas kantsleri kohale pakub EKRE Maido Pajot. Helme vastas eitavalt.

Helme sõnul kavatseb EKRE järgmine maaeluminister jätkata Mart Järviku algatusi ministeeriumis.

Otsus Illar Lemetti ametist vabastada oli Helme sõnul EKRE tingimus Mart Järviku vabastamisel. "Võib öelda, et sellisel juhul saab olema tagatud maaeluministeeriumis töörahu. Uus minister ei pea esimesest tööpäevast hakkama sõda pidama kantsleriga," sõnas Helme.

Helme: ministril on õigus ja kohustus sekkuda oma allasutuste töösse

Helme ei olnud nõus sellega, et minister ei tohi sekkuda ministeeriumi allasutuste töösse. "Jutt sellest, et Mart Järvik ületas pädevust, ei ole pädev. Jutt käib sellest, et minister on kohustatud kontrollima oma allasutuste tööd, suunama andma poliitilisi juhiseid. Selleks ta minister ongi," lausus Helme.

"Kui ametnikud arvavad, et ministri soov allasutusi kontrollida on illegitiimne, siis on Eesti riigis midagi väga mäda," sõnas Helme.

Helme sõnul ei kuulu ametniku ülesannete hulka ministrile "vastu töötamine". Ta lisas, et Illar Lemetti pani kõrgemate riigiametnike suhtes toime tõelise karuteene.

"Ta töötas vastu oma ministrile. Ta ei esitanud ministrile õigeaegselt listeeria teemal õigeaegselt toiduohutust puudutavaid raporteid, ei hoidnud teda jooksvalt kursis, suunati protsesse niimoodi, et löögi alla langesid teatud üksikud firmad, kellede kaudu oli võimalik rünnata ministrit, lekitas ajakirjandusse ministeeriumi siseinfot," selgitas Helme.

Siseminister ütles veel, et tema ministeeriumi ametnikkond ei tööta talle vastu, aga maaeluministeeriumis töötas.

Helme rääkis, et EKRE asub muutma avalikkuse teenistuse seadust, et ametnikkond ei töötaks vastu ministrile.

Kuigi Helme ütles eelmise nädala neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et usaldab täielikult riigisekretär Taimar Peterkopi loodud komisjoni, ütles ta esmaspäeval, et komisjoni raport eksib selles osas, mis puudutab pädevuse ületamist. "Peterkopi komisjon tegi ühepoolse järelduse nende materjalide põhjal, mida ta kasutas," lausus ta.