Ratase kodanikupäeva üleskutsest sai toetusaktsioon kantsler Lemettile

Õhtuks oli Ratase üleskutse kogunud rohkem kui 2000 kommentaari ning pea kõik vastanud leidsid, et meie parimaid väärtusi kannab just Illar Lemetti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jüri Ratas, kes õhtul ETV saates "Esimene stuudio" üles astus, pidi vastama ka saatejuht Andres Kuuse küsimusele, kas ta Lemetti populaarsust kommentaarides märkas.

"Ma märkasin ja ma loodan, et inimesed on selles osas siirad. Et inimesed ei kasuta ühte nime lihtsalt ära," oli peaministri vastus.