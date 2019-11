Kolmapäev on sajune, teed on libedad

Kolmapäeva öö on pilvine ja mitmel pool sajab vähest lund, lörtsi või vihma, sisealadel ka jäävihma. Mandril on lisaks udu ja jäidet, seega teeolud on väga halvad. Puhub lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 sisemaal kuni +3 kraadi läänerannikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb ka pilvine ning mitmel pool sajab lörtsi, vihma, sisealadel ka jäävihma, Kirde-Eestis kohati lund. Püsib laialdaselt udu ning mandril teeb jäide teed libedaks. Puhub mõõdukas lõunatuul, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur jääb -1 ja +3 kraadi vahemikku.

Päeval liigub uus sajuala saartelt mandrile. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis lund, lörtsi ja kohati jäävihma. Sadu võib Põhja-Eestis tihedam olla. Lisaks on mitmel pool endiselt udu ja jäidet. Tuul on ikka lõunast 4-11, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur on -1 ida pool kuni +5 kraadi saartel.

Nädala teises pooles muutub ilm üpris kiiresti. Neljapäev ja reede on sajused ja soojad - Lääne-Eestis on kuni 7 soojakraadi oodata. Laupäeva hommikul jaheneb ja tõuseb tuul, mis võib saartel lühiajalist tormi tekitada. Pühapäeval on mitmel pool lund oodata.