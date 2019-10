Briti relvajõudude uus tehnika jõudis Tapale

Harjutuse Tractable raames jõudis esimene osa Ühendkuningriigi rasketehnikast täna Tapale, nende hulgas 18 tanki Challenger. Järgnevate nädalate jooksul jõuab Eestisse kokku 200 ühikut tehnikat ja 800 Ühendkuningriigi sõdurit.

Tehnika alustas teekonda Emdeni sadamast Saksamaal nädal aega tagasi ja läbis Saksamaa, Poola ja Balti riigid raudteel.

Eesti laitseväe liikumise kontrolli meeskond võtab Briti üksused vastu Valga ja Tapa raudteejaamas, Ikla piiripunktis ja Tallinna lennujaamas.

"Siiamaani on hästi edenenud. Esimene rong küll viibis 24 tundi, aga see on meist mittesõltuvatel põhjustel. Selle pärast, et tsiviillogistika on nii keeruline nagu ta on. Ja selle tõttu tekkis ka viivitus sisse. See viivitus tekkis Poola pinnal," selgitas kaitseväe liikumise kontrolli meeskonna ülem, leitnant Marek Hendrikson "Aktuaalsele kaamerale".

Ühendkuningriigis ja Saksamaal paiknevatest baasidest erinevaid teid pidi ligikaudu 800 sõdurit ja 200 ühikut tehnikat. Kuus ja pool aastat teeninud mehaanik ütleb, et tema üksuse masinad tulid Saksamaalt. Sellisel rännakul pole ta veel osalenud.

"Sellise ulatusega liikumist läbi viie-kuue erineva riigi pole mina oma sõjaväeteenistuse jooksul kogenud," tunnistas NATO lahingugrupi Briti soomusväe mehaanik, kapral Drury.

Rahu ajal tuleb arvestada mitme riigi läbimisel kohaliku raudtee sõiduplaaniga ja kui maha magad, siis ootad.

"Meile olid kindlad ajavahemikud eraldatud ühest kohast teise jõudmiseks. Kui sa sellesse ei mahtunud, siis tuli oodata järgmist vaba "akent" reisi jätkamiseks," meenutas kapral Drury.

Kogu pooleteise nädala pikkuse rongisõidu jooksul tankimootoreid ei käivitatud. Välja arvatud ühel korral - Balti piiridel, kus vahetus rööbaste laius, tuli masinad ühelt rongilt teisele sõidutada.

Harjutuse Tractable käigus jõuab Eestisse ligikaudu 200 ühikut tehnikat ning 800 sõdurit, kes vahetavad välja siin paikneva liitlaste lahingugrupi Ühendkuningriigi kontingendi – kuninga husaaride üksuse vahetab välja Eestisse saabuv kuninganna husaaride üksus.

Harjutusel osalevad kaitseväe ja Kaitseliidu üksused lihvivad oma oskusi saabuvaid liitlasi Eestis vastu võtma ja toetama harjutades sellega omavahelist koostööd. Lisaks erinevatele harjutustele on õppuse raames kavas ka langevarjudessant.

Oktoobrist lõpust novembri alguseni toimuv harjutus Tractable viiakse Eesti pinnal läbi esmakordselt. Tavapärasest liitlaste rotatsioonist erineb see harjutus logistilise operatsiooni mahu ja keerukuse poolest. Harjutus tugevdab kõigi osalejate – liitlaste, kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste – võimekust kriisiolukorras tegutsemiseks.

Kaitseminister Jüri Luik ja Ühendkuningriigi suursaadik Theresa Bubbear külastasid täna Tapa linnakut, said ülevaade harjutuse Tractable senisest käigust ja tervitasid Eestisse saabunud Ühendkuningriigi kaitseväelasi.

"Sellised õppused on vajalikud selleks, et kui ükskord tõesti vaja läheb, siis töötaks kõik nagu kellavärk," ütles kaitseminister Jüri Luik Tapal. "Ja teiseks, et ka meie võimalikul vastasel oleks täiesti selge, et siirmisele on mõeldud, selleks on olemas vahendid ja oskusteave ning vajaduse korral on võimalik kiiresti tegutseda."