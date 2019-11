Prantsuse presidendi sõnul on NATO ajusurmas

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles neljapäeval avaldatud usutluses, et NATO on ajusurma seisundis, ja kurtis koordinatsiooni nappuse üle USA ja Euroopa liitlaste vahel ning alliansi liikme Türgi agressiivsete sammude üle Süürias.

"See, mida me oleme praegu läbi tegemas, on NATO ajusurm," ütles Macron usutluses ajakirjale Economist, millest avaldati inglisekeelsed ülestähendused. "USA ja tema NATO liitlaste vahel puudub igasugune koordinatsioon strateegiliste otsuste langetamisel. Olematu."

"Siis on veel koordineerimatu agressiivne käik ühe teise NATO liitlase Türgi poolt piirkonnas, kus on kaalul meie huvid," lausus Prantsuse president.

Ta hoiatas Economistile 21. oktoobril antud tunniajalises usutluses Euroopat, et USA on Euroopa projektile selga pööramas. "On aeg silmad avada. Euroopa seisab kuristiku veerel," ütles Macron.

Prantsuse presidendi sõnul peab Euroopa hakkama mõtlema endast strateegiliselt kui geopoliitilisest jõust, vastasel juhul minetab ta kontrolli oma saatuse üle.

Macronilt küsiti, kas ta usub NATO asutamislepingu viienda artikli ehk kollektiivkaitseklausli tõhususse. "Ma ei tea. Mida tähendab artikkel 5 homsel päeval?" küsis ta.

Prantsuse presidendi terav kriitika langeb ajale, kui Türgi sõjaline sissetung Põhja-Süüria kurdide aladele on tekitanud NATO-s tõsiseid pingeid. Koos kurdidega viibisid enne seda piirkonnas USA väed, aga ilmselt ka Prantsuse ja Briti sõdurid.

"Pole olnud mingit NATO-poolset planeerimist, ei mingit koordineerimist. Isegi NATO dekonfliktimist pole olnud," lausus Macron mitme NATO liikmesriigi relvajõudude operatsioonide lahutamisest rääkides.

Ta väljendas frustratsiooni selle üle, et USA andis president Donald Trumpi juhtimisel oma vägede piirkonnast väljaviimisega Türgile sisuliselt vabad käed operatsiooni alustamiseks Süürias.

"NATO kui süsteem ei reguleeri oma liikmeid. Niipea, kui mõni liige tunneb, et tal on USA-lt saadud õigus omapäi tegutseda, ta seda ka teeb," ütles Prantsuse riigipea.

Macron möönis, et ei ole Prantsusmaa huvides Türgit NATO-st välja tõugata, kuid ehk tuleks kaaluda, mis NATO ikkagi on.

Ehkki NATO toimib relvajõududevahelise suhtluse ja operatsioonide läbiviimise koha pealt hästi, "peame tunnistama, et strateegiliselt ja poliitiliselt on meil probleem", sõnas ta.

"Me peame ümber hindama tegeliku olukorra sellest, mis on NATO Ühendriikide pühendumuse valguses," ütles Macron, kelle hinnangul on Euroopal olemas võime end ise kaitsta.

Euroopa saaks tema väitel sellega hakkama, kui ta kiirendab Euroopa kaitsevõime arendamist.

"Euroopa on, mõeldes endast üha enam kui turust, mille lõppeesmärk on laienemine, unustanud, et ta on kogukond," lausus Macron, kes blokeeris hiljuti Albaania ja Põhja-Makedoonia liitumiskõneluste alustamise Euroopa Liiduga.

Prantsuse president nimetas praegust aega kaose ajajärguks, kuna Euroopa on kaotamas silmist oma ajalugu, USA on üha tihedamalt Hiinaga koostööd tegemas ja Euroopa naabruses on pead tõstmas autoritaarsed jõud.

"Kõik see on viinud Euroopa erakordse hapruseni. Euroopa kaob, kui ta ei suuda endast mõelda kui globaalsest jõust, sest teda tabab tugev löök," ütles ta.