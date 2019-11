Ravimiamet ei anna väikepoele käsimüügiravimitega kauplemiseks eriluba

Loode-Eestis Nõval asuv kohalik kauplus soovib saada erandkorras õiguse müüa käsimüügiravimeid, sest lähimasse apteeki on praegu Nõvalt ligi 40 kilomeetrit. Ravimiameti hinnangul seda luba anda ei saa, kuid ravimite kättesaadavus ääremaal on laiema arutelu koht.

Nõval ja selle ümbruses elab ligi 340 inimest. Nõva pood soovib saada eriloa, et müüa lihtsamaid käsimüügiravimeid, sest juba aastaid ei saa kohapealt rohtu osta ja apteeki tuleb sõita kas Ristile või Haapsallu.

"Jutt on ennekõike ikka kõige elementaarsematest käsimüügiravimistest alates palavikurohust lõpetades peavalurohuga ehk me kindlasti ei pretendeeri mingile retseptiravimile," selgitas Nõva poe omanik ja Nõva osavallakogu esimees Aivar Oruste.

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ütles, et kehtivate õigusaktide järgi pole ravimiametil võimalust eriluba anda. Müügipiirangute taga on tema sõnul nii see, et suurem osa Eestist on apteekidega hästi kaetud kui ka professionaalse konsultatsiooni vajadus.

Kiisk soovitas Nõva inimestel kasutada internetiapteeki. Tema sõnul antakse ka seal vajalikku nõu.

"Millised on ravimiga seotud riskid ja tavapärased kõrvaltoimed, ka see, kuidas ravimit tuleb õigesti säilitada," tõi Kiisk näite.

Posti teel tellimise miinuseks on Aivar Oruste hinnangul see, et rohu kohale jõudmiseks läheb aega. Oma hädale tahab haige aga leevendust saada ruttu. Oruste sõnul on paljudes teistes riikides käsimüügiravimid müügil toidupoodides ja tanklates. Ta ei usu, et käsimüügiravimi ostja saab praegu Eestis apteeki minnes põhjaliku konsultatsiooni.

"Ma ei ole küll ise apteegis käies kordagi kuulnud, et kui ma lähen ostan paratsetamooli, siis apteeker hakkab mulle rääkima mingeid näidustusi ja võtmise ettekirjutust tegema. Igal ravimil on ju olemas ka kasutusjuhend," nentis Oruste.

Katrin Kiisk möönis, et ravimite kättesaadavus ääremaal vajab laiemat arutelu. Konkreetsed otsused sõltuvad juba seadusandjast ehk riigikogust.

"Kui me võtame, et linnades on apteegid väga hästi kättesaadavad, siis võib-olla nende üksikute piirkondade puhul Eestis tasuks mõelda, kuidas seda olukorda saab inimestele lihtsamaks teha," lausus Kiisk.