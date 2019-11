Südameapteek teatas e-apteegi avamisest, mida nende kaubamärgi all hakkab pidama üks frantsiisi alusel tegutsev proviisoriapteek. Siiani oli suuteline e-apteeki haldama vaid Apotheka. Tegemist on investeeringu- ja ressursimahuka ettevõtmisega, mida teised proviisoriapteegid endale jõukohaseks ei pea.

Südameapteek sõlmis koostöölepingu e-apteegi teenuse pakkumiseks Veerenni Apteek OÜ-ga. Tegemist on alles tänavu juulis registreeritud frantsiisiapteegiga, mis kasutab Südameapteegi brändingut. Ent värske ettevõte on juba valmis tegema uut investeeringut ja haldama ressursimahukat e-apteeki.

ERR kirjutas septembris, kuidas ettevõtte taga on proviisor Ene Bötker, kelle Veerenni Apteek kuulus suveni Südameapteeki omavale OÜ-le Pharma Group ning Bötker ise juhtis aastaid mitut samale ettevõttele kuuluvat apteeki. Bötkeri ettevõte peab mitut apteeki Tallinnas ja Tartus.

Südameapteeki pidav Pharma Holding sõlmis e-apteegi pidamise lepingu just on Veerenni Apteek OÜ meeskonnaga. Nende nõustamisel ostetud kauba väljastamisega tegelevad kõik Südameapteegid üle Eesti.

E-apteegist on patsiendil võimalik osta nii retsepti- kui ka käsimüügiravimeid. Lisaks kõikidele Südameapteekidele saab klient tellida kaupa nii endale koju, pakiautomaati kui ka postkontorisse.

Teised apteegiketid ei ole e-apteegi pidamist endale jõukohaseks pidanud, kuigi pidamistingimuste kohta on mitmed apteegiketid ravimiametis maad kuulamas käinud. Tegevusloa taotlemisega aga keegi teine lõpuni läinud ei ole.

E-apteegi pidamine pole võrreldav tavalise e-poe pidamisega. Seal ei piisa üksnes kodulehe käimapanekust ja pangalingi loomisest. E-apteek saab olla üksnes kõrvaltingimuse lisamine kehtiva tegevusloaga apteegile, mida uue seaduse järgi vertikaalselt integreeritud apteegid ehk ravimite hulgimüüjale kuuluv apteegikett taotleda ei saagi. Teisisõnu, seda saab kirjade järgi taotleda üksnes proviisoriapteegi pidaja, mida Veerenni Apteek OÜ kirjade järgi ongi - frantsiis ja turunduskoostöö pole konkurentsiameti reeglite järgi keelatud.

Teised proviisorid, kes päris sõltumatuid apteeke peavad, ei pea e-apteegi pidamist siiski endale jõukohaseks. See eeldab nii ravimite-tarvikute tagavara, nende haldamise andmebaasi, makselahendust, logistikat, liidestust haigekassa hallatava digiretseptikeskusega kui ka reaalset proviisoritest meeskonda, kes iga ravimi müügiga patsienti nõustaks. Ilma nõustamiseta aga e-apteeki pidada ei saa. Isegi käsimüügiravimeid ei saa e-apteegis niisama "ostukorvi" panna, vaid kliendile tuleb esitada nõustamisküsimustik ja nõustamisest peab maha jääma tuvastatav jälg.

Kõik proviisorid, kellega ERR e-apteegi teemal räägib, ütlevad esimese asjana "kallis", et põhjendada, miks nad selle pidamist kaalunud pole.

"See nõuab suuri investeeringuid, keeruline teema," tunnistab Marja Apteek OÜ pidaja Andre Vetka, kes peab Tallinnas kolme apteeki. "See nii lihtne ei ole: proviisor peab inimese jaoks reaalselt olemas olema, see pole klassikaline e-pood, mis töötab automaatselt. Kliendinõustamine peab olema tagatud, teenus nõuab suuri investeeringuid ja korralikku läbimõtlemist – e-apteegist retseptiravimite ostmisel peab reaalne proviisor andma nõu ja tegelema retseptidega," loetleb Vetka.

Sama kinnitab ka juba kolm aastat Kiisal apteeki pidav Kirsti Vihermäe. "Ei, liiga kulukas. Kindlasti on see võimalik, aga kulud on lihtsalt nii suured, et ei saa endale seda lubada."