Koalitsiooni töörühm kipub apteegiturgu vabaks laskma

Apteegireformi arutav koalitsiooni töörühm kaalub apteekide omandipiirangute kaotamist, mis tähendab, et proviisorite asemel võiks apteegi omanik olla ükskõik kes. Arutatud on ka käsimüügiravimite lubamist tavapoodidesse, kuid see ettepanek tõenäoliselt toetust ei leia.

Kui kehtiv seadus peaks apteekide enamusosaluse alates aprillist proviisoritele jätma, siis reformi uuesti arutav koalitsiooni töörühm liigub selle muutmise kursil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Viimased arutelud on meil liikunud sinna suunas, et see, mis puudutab omandipiiranguid, selles osas turgu liberaliseerida ehk tänased omandipiirangud, mis apteekide osas on, võiks ära kaotada," kinnitas sotsiaalkomisjoni liige Priit Sibul (I).

Riik küll jääks endiselt reguleerima ravimite hindu, kuid apteegi omanikeks võiks olla peale proviisorite ükskõik kes.

Osade poliitikute arvates võiks minna veelgi kaugemale ja jätta apteekidele ainuõigus müüa retseptiravimeid, aga lubada käsimüügiravimid ka näiteks poodidesse ja tanklatesse. Sellise ettepaneku tegi koalitsiooni töörühmale ka kaupmeeste liit.

"Me ei ole kokku leppinud päris täpselt selles, mida me mõtleme liberaalse turu all, aga /.../ kui me võtame riigikogus nii koalitsioonierakonnad kui opositsioonierakonnad, siis just selline piiranguteta, eelkõige omandipiiranguteta apteegiturg on see, mis võib-olla leiab kõige rohkem toetust," rääkis sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder (KE).

Mölderi sõnul on arutatud, et apteek kui ravimite müügikoht peaks siiski vastama teatud tingimustele ja ravimite lubamine poodidesse võiks valusalt lüüa just maa-apteeke. Samas midagi veel kokku lepitud ei ole ja näiteks sotsiaalminister Tanel Kiik pooldab endiselt reformi jõustumist praegusel kujul.

"Minu hinnangul selline lausliberaliseerimine põhjendatud ei ole, kuna apteegiturg on osa tervishoiusektorist ja siin ei saa selliseid tavalisi kaubandusreegleid järgida. Kui me räägime apteegireformi leebemaks muutmisest või järk-järguliseks tegemiseks, siis võiks hakata vaatama erinevaid piirkondi eraldi, teha seda etappide kaupa," kommenteeris Kiik.

Ravimite hulgimüüjatele kuuluvaid apteegikette esindav Eesti apteekide ühendus andis teisipäeval riigikogus üle enam kui 10 000 allkirja, mida reformi vastu koguti. Ühenduse juhi Timo Danilovi sõnul tuleks kettidele nende praegused apteegid alles jätta.

"Kõik uued apteegid võiksid kuuluda proviisoritele, aga samas rahvatervise huvides, ettevõtlusvabaduse kui ka omandipuutumatuse vaimus ka tänased apteegipidajad, kes ei ole proviisorid, saaksid siiski apteegisektoris tegutsema jääda," selgitas Danilov.

Koalitsiooni töörühm loodab oma ettepanekutega riigikogu ette tulla järgmisel nädalal.