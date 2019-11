Kaupmeeste liit saatis apteegireformi töörühmale teisipäeval ettepaneku lasta ravimiturg täiesti vabaks, nii et käsimüügiravimid jõuaksid tavakaupluste lettidele. See on üks variante, mida ravimiseaduse uuesti lahti võtnud koalitsiooni töörühm arutab.

Kaupmehed on apteegireformi eelõhtul, kui ravimiseadus ümbertegemisele läheb, haistnud oma võimalust ja saatnud koalitsiooni töörühmale ettepaneku lubada riiklikult kokku lepitud käsimüügiravimid ka poelettidele.

Kaupmeeste liit on seisukohal, et käsimüügiravimite kasvõi osaline lubamine väljaspool apteeke aitaks kaasa ravimite kättesaadavusele, vähendaks ravimite hulgi- ja jaemüügituru kontsentreeritust ning soodustaks hinnakonkurentsi tekkimist ravimite jaemüügis. Jaekaupmeeste hinnangul leevendaks see käik ettevõtlusvabaduse ja tegevusala vaba valiku piirangut.

"Käsimüügiravimite lubamine jaemüüki ei ohusta kedagi," väidab kaupmeeste liit oma pöördumises apteegireformi töörühmale, lisades, et teistes EL-i riikides, kus see on lubatud, ei ole käsimüügiravimitega õnnetusjuhtumeid peaaegu olnud. Käsimüügiravimid on tavakauplustes ja kohati ka tanklates müügil enam kui pooltes EL-i liikmesriikides.

Poodnike meelest paraneks sellega ravimite kättesaadavus, eriti õhtuti ja nädalavahetustel ning maapiirkondades, kuivõrd valveapteeke on praegu vaid suuremates linnades ja sealgi väga vähe. Pealekauba aitaks käsimüügiravimite vahendamine maapoodidel ellu jääda.

Konkurents viiks käsimüügiravimite hinnad alla ja lihtsamad vaevused, nagu peavalu ja nohu, saaksid kiiret leevendust.

Kaupmeeste hinnangul on e-apteekides käsimüügiravimite nõustamimine sama kättesaadav kui jaekauplustes, pealegi lööb tavaapteegis käsimüügiravimid kassas läbi müüja, mitte farmatseut.

"Kassapidaja ei pööra tähelepanu sellele, mdia sa riiulist võtad ja korvi paned. Farmatseudiga saad rääkida vaid siis, kui ostad retseptiravimit või nõuad temaga suhtlust omaalgatusel," väidab kaupmeeste liit oma pöördumises.

Poest ravimite ostmisel jääks tarbijale võimalus küsida nende võtmiseks nõu perearsti nõuandetelefonil, leiavad kauplejad.

Leedu on sama sammu hiljuti ära teinud. Nii Leedu kui Iirimaa on valinud tee, kus jaekauplustes on müügil piiratud sortiment ja üksnes väikepakendites käsimüügiravimid, mida müüakse klientidele vaid ühe paki kaupa. Neid tooteid ei tohi reklaamida, ega panna välja avariiulitele, neid saab osta vaid otse kassast.

Rootsis müüakse 15 protsenti käsimüügiravimitest tavakauplustes, neist enam kui poole moodustavad valuvaigistid ja palavikualandajad. Samuti on populaarsed nikotiiniplaastrid, külmetusravimid ja kõhuvaevuste leevendajad.

Teiste riikide kogemus on kaupmeeste liidu teada näidanud, et maapiirkondades asuvate apteekide arvu ei ole ravimite müük jaekauplustes vähendanud. Lisaks täheldasid poodnikud, et apteegid on järjest enam trüginud kaupmeeste pärusmaale, võttes müüki nt toidulisandeid, rohuteesid jms, mis ei ole ravimid, tekitades sedasi turul nendega konkurentsi.

Kaupmeeste liidu hinnangul võiks poodides lubatavate käsimüügiravimite valiku teha näiteks ravimiamet, lähtudes ohufaktoritest, säilitustingimustest ja rahvusvahelisest praktikast. Poed telliksid kauba ravimite hulgimüüjatelt. Kauplused vastutavad, et pakendid oleksid poes avamata ja realiseerimistähtaja sees, lisaks võiks iga ravimipakend olla varustatud perearsti nõuandetelefoni infoga nii eesti kui vene keeles.

Turu täielik avamine ehk käsimüügiravimite lubamine poodidesse ja tanklatesse on üks võimalikke tööversioone, mida koalitsiooni apteegireformi töörühm on arutamas.