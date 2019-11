Peaminister ja kaitseminister Mariusz Blaszczak kirjutasid alla lepingule, millega suunatakse Poola kaitsetööstusse täiendavalt 107 miljonit eurot, vahendasid ERR-i teleuudised.

Selle eest hakatakse tootma väikesekaliibrilisi mürske, rakette ja püssirohtu.

Morawiecki rõhutas, et Poolas teatakse väga hästi, mis on riigi kaitsmisel kõige olulisem:

"Me teame väga hästi, et me peame olema võimelised ise relvi tootma, et meil peab olema tugev kaitsetööstus ja tugev armee. Ei ole tugevat armeed ilma tugeva Poola kaitsetöötuseta," sõnas ta.