Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart selgitas alkoholipiirangu eelnõu volikogust välja võtmist sellega, et see sai kriitikat nii piirangute vastastelt kui ka nende poolt, kes soovinuks veelgi karmimaid piiranguid, sh kasiinodele. Linnapea on endiselt veendunud piirangute vajalikkuses, sest peab inimeste tervist olulisemaks ettevõtluse tulust.

"Kuna tegemist on olulise tähtsusega otsusega, siis soovisime veelkord eelnõule tehtud ettepanekud ja kommentaarid läbi analüüsida ja alles siis otsus langetada. Samas ei tähenda eelnõu tagasivõtmine, et seda muutust ei tule. Võime sama eelnõuga tuua uuesti välja paari kuu pärast," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvart ütles, et vaatamata kriitikale on ta ise kindel, et meelelahutusasutuste öiste alkoholipiirangute näol oleks tegu õige otsusega.

"Ettevõtluse esindajad pöördusid meie poole konkreetsete ettepanekutega, aga mitte ainult. Mitmed aravmusliidrid juhtisid tähelepanu, et piirangud võiksid olla veelgi rangemad, näiteks kasiinode osas. Ehk et jutt ei ole ainult sellest, et need piirangud ei meeldi - arvatakse ka, et piirangud võiksid olla veelgio rangemad."

Linnapea sõnul pole välistatud, et praegusele otsusele vaatamata hakkavad piirangud kehtima algselt plaanitud ajal ehk tuleva aasta 1. juunil.

"Kui kaalul on inimeste turvalisus ja tervis, siis minu arvates see on palju kaalukam, kui ettevõtluse tulu. Ma väga loodan, et Tallinna ööelu, meelelahutus ja kultuurielu ei ole seotud ainult alkoholi tarbimisega. Ma jätkuvalt ei usu ka seda, et kui me need piirangud kehtestame, siis Tallinna atraktiivsus nii tallinlaste kui ka turistide jaoks kaob. Me ootame turiste, kel on huvi eelkõige Tallinna ajaloo ja kultuuri vastu," sõnas Kõlvart.

Kuigi Tallinna linnavolikogu pidi neljapäevasel istungil vastu võtma alkoholimüügi piirangu eelnõu, võttis linnavalitsus selle eelnõu istungi päevakorrast välja. Linnavalitsus oli kiitnud 5. novembril heaks 1. juunist 2020 kehtima hakkavad alkoholimüügipiirangud baarides, ööklubides, pubides jt meelelahutusasutustes.

Volikogule esitatatud eelnõus kehtestati järgmised piirangud: jaemüük on kohapeal tarbimiseks keelatud esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl ajavahemikul kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00-st kuni 07.00‑ni. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.