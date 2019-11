Michal ütles ERR-ile, et piirangute osas on oletatavasti eriarvamusi ka Keskerakonnas endas, kuna erakonna üldine hoiak on olnud pigem kasiinode vastu.

"Lisaks ei saanud avalikkus, nagu kuuldavasti osa Keskerakonnast aru, miks linnapea Mihhail Kõlvart soosis kasiinosid. Sest kui mujal peole joon alla tõmmata, küll nii mõnedki pisut pidused inimesed tee kasiinodesse leiavad. Vastupidist oletada oleks naiivne," rääkis Michal.

Linna esindajad on öelnud, et kasiinodele pole põhjust öist alkoholimüügi keeldu rakendada, kuna kasiinode juures purjutajad korda ei riku.

Michal märkis, et tegelikult puudus piirangute osas sisuline arutelu pubide, baaride, restoranide ja meelalahutuskohtade esindajatega. "Vanamoeline lahendus on ka põhjus, miks üritatakse paar ümarlauda korraldada, et siis jaanuaris-veebruaris ikka Keskerakonna toel see sama asi ära teha," lausus Michal.

Ta lausus, et tuleks luua öölinnapea amet, see oleks ühiskondlik positsioon, mitte ametnik linna palgal. "Öölinnapea otsib lahendusi kohalike elanike, ettevõtjate linna ja politsei vahel. Eesmärk pole mitte asendada linnavõimu, vaid olla platvormiks, lahendajaks, pidevaks lahenduste otsijaks," märkis Michal.

Mart Luik: piirangutest olnuks lihtne mööda hiilida

Tallinna linnavolikogu aseesimees, Isamaasse kuuluv Mart Luik ütles ERR-ile, et linnavalitsuse otsuse taga eelnõu tagasi võtta oli suuresti ka huvigruppide surve, näiteks kesklinna pubid.

"Volikogu opositsioon on linnavalitsuses kavandatud müügipiirangute osas kriitiline ja leidnud, et pubidega tuleb saavutada kokkulepe. Samuti pole linn teinud mõjuanalüüsi, palju see maksma läheb, palju piirangute tõttu Tallinnas kontserte ja teisi üritusi toimumata jääb," rääkis Luik.

Samuti oleks piirangutest tema sõnul lihtne mööda hiilida. "Näiteks mõni kesklinna pubi teeb oma ruumidesse paar tuba, nimetab end ümber majutusasutuseks ja saaks ööpäev läbi alkoholi müüa," ütles Luik.