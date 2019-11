Tallinna linnavalitsus kiidab alkoholipiirangud heaks

Volikogule esitatavas eelnõus kehtestatakse järgmised piirangud: jaemüük on kohapeal tarbimiseks keelatud esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl ajavahemikul kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00-st kuni 07.00‑ni. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et alkohooli müügi lõpetamine meelelahutusasutustes tööpäevadele eelnevatel öödel kella 02.00-st ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 03.00-st võimaldab inimestel piisavalt kaua meelelahutusasutuses lõõgastuda. "Mõistlikud alkoholitarbijad on selleks kellaajaks alkoholi tarbimise juba lõpetanud ning vähem mõistlike tervisele ja käitumisele tuleb sunniviisiline alkoholi tarbimise lõpp kasuks."

Hotellid ja kasiinod pääsevad

Piirangud kehtestatakse nende ettevõtjate majandustegevusele, kes tegelevad Tallinna linnas alkoholi jaemüügiga kohapeal tarbimiseks. Piirang ei kehti rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusruumides ning Tallinna linnavalitsuselt tegutsemiseks nõusoleku saanud mängukohas asuvas müügikohas.

Eelnõu seletuskirjas öeldakse, piirangu kehtestamine on tingitud vajadusest parandada linna avalikku korda, heakorda ja rahvatervist, muuta noorte väärtushinnanguid, tagada kodu puutumatus, tasakaalustada erinevate isikute ja eri huvirühmade õigusi ja huve ning hoida Tallinna linna kui turismisihtkoha väärtust.

"Hilisõhtusel ja öisel ajal tegutsevate meelelahutusasutuste (baarid, ööklubid, pubid jne) majandustegevus liigitub kaubandustegevuse seaduse tähenduses küll toitlustamiseks, kuid tegelikkuses on nende peamine tegevus alkohoolse joogi müük ja meelelahutuse (muusika edastamine, diskorid, esinejad) pakkumine. Traditsioonilised toitlustusasutused, nagu restoranid ja kohvikud suletakse tavapäraselt kell 24.00 või 01.00, seega ei mõjuta määrusega kehtestatavad piirangud nende tegevust."

Problemaatilisena tuuakse välja, et meelelahutusasutuste öise tegevusega kaasneb olukord, kus edastatav muusika kandub sama hoone korteritesse ja/või tänavale. "Elanike kaebustele meelelahutusasutus ei reageeri (nt ei vastata telefonile või helistatakse tagasi alles järgmisel päeval) või reageerib, kuid ei lahenda probleemi lõplikult ja elaniku kaebus kordub juba järgmisel ööl, nädalal või kuul. Politsei sekkumise korral pannakse muusika vaiksemaks, kuid pärast politsei lahkumist taastatakse varasem (elanikke häiriv) helitase."

Pärast kella 3 saab alkoholi 85 kohast

"Meelelahutusasutuse kliendid, kes on alkoholijoobes, võivad öisel ajal avalikus linnaruumis panna toime õigusrikkumisi või sattuda ise õigusrikkumise ohvriks. Inimesed suitsetavad ja suhtlevad tänaval, joobes isikute vahel tekivad tülid ja kaklused. Tänaval tarbitakse alkohoolseid jooke, karjutakse, urineeritakse, oksendatakse, loobitakse maha prahti ja suitsukonisid, lõhutakse pudeleid ja ka teistele isikutele kuuluvat vara (nt prügikaste, reklaamvitriine)."

Linnavalitsuse andmetel on meelelahutusasutuse läheduses elavate või viibivate (nt hotellikülastajad) isikute turvatunne ja öörahu sellest häiritud. On ka piirkondi, kust elanikud on olnud sunnitud lahkuma, kuna nad ei ole aastaid saanud ennast öösiti välja puhata (nt Suur-Karja tn, Sauna tn).

Praegu on Tallinnas 182 kohta, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks pärast südaööd, neist 131 asuvad Kesklinnas. Pärast kella 3 öösel saab alkoholi kohapeal tarbimiseks osta Tallinnas 85 kohast, neist 65 on Kesklinnas. 24 tundi ööpäevas on võimalik alkoholi kohapeal tarbimiseks osta Tallinnas kaheksas kohas, neist neli on Kesklinnas.

Alkoholimüügipiirangud peab heaks kiitma ka linnavolikogu.