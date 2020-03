Tallinn kehtestab alkoholimüügi piirangud ka kasiinodes

Tallinna linnavalitsus kiitis eelnõu, millega kehtestataks öötundidel alkoholimüügipiirangud linna baarides, ööklubides, pubides ja teistes meelelahutusasutustes, heaks mullu 5. novembril. Eelnõus olid välja toodud ka erandid, nende hulgas kasiinod.

Linnavolikogu eelnõu arutama ei hakanud, sest linnavalitsus võttis selle enne tagasi. Tallinna linnavolikogu Keskfraktsiooni aseesimees Toivo Tootsen ütles, et linnavalitsus soovis veel asjaosalistega nõu pidada. Tootseni sõnul tasus kaaluda, kas kasiinodes lubada alkoholimüüki või kohelda neid samamoodi nagu baare.

Eelnõus kehtestati järgmised piirangud: jaemüük on kohapeal tarbimiseks keelatud esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kell 2.00 kuni 6.00 ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kell 3.00 kuni 7.00.

Kolmapäeval ütles linnapea Mihhail Kõlvart, et linnavalitsus otsustas, et piirang peab laienema ka kasiinodele. Kasiinod ja ööklubidele loodi eelnõus erisus ning neile hakkab alkoholimüügi piirang kehitma tööpäevadel kella kolmest ja nädalavahetusel kella neljast öösel, ütles Kõlvart.

Kui eelmise eelnõu järgi oleks piirangud hakanud Tallinnas kehtima tänavu 1. juunist, siis linnavalitsus otsustas, et uus tähtaeg on tänavu 1. oktoober. Eelnõu peab heaks kiitma ka linnavolikogu.

Kõlvarti sõnul on linnavalitsus arvestanud sellega, et nii mõnigi baar või ööklubi üritab kuidagi otsust mitte täita - näiteks müüa keeluajale eelnevatel minutitel nii palju alkoholi kui võimalik, sest alkoholi tarbimist müügikeelu ajal linnavalitsus keelata ei saa.

"Täiesti võimalik, et esialgu baarid kasutavad võimalust, et viis minutit enne keeldu tekib suur asiotaaž, hakatakse aktiivselt alkoholi laudadele müüma. Aga olen kindel, et see on ajutine tendents. Me juba praegu näeme, et linnakontroll peab olema tõhus ja reaalne ja sellega hakkame tegelema," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul loodab ta, et tasapisi muutub ka alkoholi tarbimise kultuur, nagu juhtus pärast eelmist piirangut, kui keelati öine alkoholimüü kauplustes. "See oli Tallinna initsiatiiv. Siis toodi välja samad riskid, millest täna räägitakse. Täna peame (seda keeldu) normaalseks," rääkis Kõlvart.

Kõlvart märkis, et öised müügipiirangud lõbustusasutustes on Euroopas, sealhulgas Põhja-Euroopas, levinud praktika. "Meile meeldib rääkida, et need (Põhja-Euroopa riigid) on meile eeskujuks, nende majandus ja heoaluriik. Aga heaoluriik on ka kultuur, ja sellest minu arvates kõik algabki ja siis jõutakse majanduskasvuni," rääkis Kõlvart.