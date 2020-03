"Üldiselt peaksid need piirangud alkoholi kuritarvitamist piirama, selles mõttes tuleksid need ühiskonnale kasuks, sest Eestis siiski on alkoholitarvitamine probleem - seda tehakse liialt palju," rääkis Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler.

"Mõistusega inimene võiks alati küsida, et miks peaks keegi saama hommikupoole ööd alkoholi juua. Keegi ei tõuse ju öösel kell üks üles, et minna baari või kasiinosse. See tähendab, et oled ikka õhtust alates üleval olnud ja hommikul otsustad, et võtad veel peale, rikkudes täielikult oma järgmise päeva," jätkas Vedler. "Tundub täiesti mõistlik, et sellised piirangud tehakse," leidis ta.

Vedler märkis ka, et ei tea ühtegi inimest, kes valiks oma turismisihtkoha selle järgi, et kas seal saab varahommikul alkoholi tarbida või ei.

ERR-i ajakirjanik Urmet Kook meenutas ka aega, kui alkoholimüügile poodides seati õhtul kella kümme kehtima hakkav piirang ning siis ennustati, et enne kella kümmet hakatakse massiliselt ostma. "Aga nii ei läinud. Ma pole küll täheldanud kella üheksa ja kümne vahel poodides meeletul hulgal inimesi, kes tahavad veel alkoholi osta. Ju sellised asjad loksuvad ajaga paika," leidis Kook.

Vedler juhtis tähelepanu ka sellele, et seaduse järgi ei tohiks purjus inimesele alkoholi müüa. "Milline inimene see on, kes ostab endale (enne müügiaja lõppu - toim.) laua alkoholi täis - kaine see inimene kindlasti ei ole!" tõdes Vedler.

"Ka mina olen selle poolt, et mida vähem inimesed alkoholi tarbivad selleks, et ennast purju juua, seda parem," nõustus saatejuht Mirko Ojakivi, kuid lisas, et ei poolda siiski ka alkoholi täiesti kättesaamatuks muutmist.

Kook lisas, et see, kes tahab alkoholi kätte saada, see selle ka saab ning alati ei takista ka ajalised müügipiirangud purjus peaga tehtud rumaluste eest. "Küllap see puudutab eelkõige kesklinna meelelahustusasutuste omanikke ja nende välisklientuuri. Ma arvan, et see ei saa tekitada väga suurt majanduskahju," ütles Kook.

Kook leidis, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on inimene, kes julgeb otsustada, teha ka selliseid otsuseid, kus on näha, et talle tuleb mingilt survegrupilt terav vastuseis. "Oleme saanud endale otsustava linnapea - kas tema otsused meeldivad või mitte, aga ta ei karda teha otsuseid, mis mingites sihtgruppides on ebapopulaarsed," leidis Kook. Teaga nõustus ka Vedler, kes märkis, et see otsus Kõlvartile hääli ei too.

"Paraku peab tõdema, et "Rahva teenrites" räägivad kolm keskealist pereisa, keda kella kolme järgne alkoholimüük ei puuduta," tõdes Ojakivi teema kokkuvõtteks.

Lisaks olid saates teemadeks veel koroonaviiruse levik, töötushüvitise saajate ringi laiendamise plaan, Rally Estonia saatus ja USA presidendivalimised.