Tallinna linnavolikogu keskfraktsiooni aseesimees Toivo Tootsen ütles ERR-ile, et linnavalitsus soovib veel asjaosalistega nõu pidada.

"Ilmselt otsitakse kompromissi, millega kõik rahul on ja mis tagaks linnainimestele öösel mõne tunni rahu," sõnas Tootsen.

Tootsen ütles, et arutamist vajavaid punkte on mitu, näiteks tasub tema sõnul kaaluda, kas kasiinodes lubada alkoholimüüki või kohelda neid samamoodi nagu baare.

Riisalu: linnavalitsuse eesmärk ei ole kellestki teerulliga üle sõita

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu lisas, et linnavalitsus pidas ausaks ja õiglaseks arutada erinevatelt huvigruppidelt saadud ettepanekuid.

"Linnavalitsuse eesmärk ei ole kellestki teerulliga üle sõita ja me tahaks teha laiapõhjalisi, küpseid ja osapooli kõnetavaid otsuseid," ütles Riisalu.

Riisalu sõnul oli üheks oluliseks kitsaskohaks rahulolematus kasiinode suhtes ja samuti ööklubide rahulolematus.

"Siis oli terve rida piirkondi, kes on selle vastu, et keeld on ülelinnaline, näiteks Telliskivi. Siis niinimetatud tehnilist muusikat mängivad klubid ütlevad, et kui nemad kella kuueni juua ei saa, siis nad surevad kohe välja. Kõik sellised nüansid tuleb üle vaadata," lausus Riisalu.

Riisalu ei osanud prognoosida, millal eelnõu taas volikokku jõuab. "On sellel nii suurt tähtsust? Jõuab siis kui on töö korralikult ära tehtud. Rakendumise kuupäev on teada, ja piirangute tulemine on selge. Rakendumise aega me edasi ei tõsta sellel lihtsalt põhjusel, et see pikk ette teatamine oli korrektse õigusloome seisukohalt vajalik. Aga kui osapooled arvavad, et arutame veel, siis oleme me nõus ka arutama. Kui arutelud on läbi, siis võetakse ta vastu, võib-olla jaanuaris," rääkis Riisalu.

Sotsid: Keskerakond ei saanud lihtsalt hääli kokku

Opositsioonilise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Rainer Vakra sõnul ei saanud Keskerakond lihtsalt hääli kokku. "Linnavalitsus tegeles mitu kuud asendustegevusega. Nüüd said ise ka aru, et neil pole hääli koos, et läbi suruda alkoholimüügi piirang baarides ja ööklubides, kuid jätab jabura erandina kasiinod regulatsiooni alt välja. Ja nii nad täna taganesidki, vähemalt hetkeks, rohmakalt koostatatud alkoholimüügi piirangutest," kommenteeris Vakra.

Isamaa fraktsiooni liige Olle Koop ütles, et paistab, et linn on mõistuse pähe võtnud. "Loodetavasti ei tule linn sama eelnõuga uuele ringile ja veelgi parem, loodetavasti ei tule üldse rohkem selle eelnõuga volikogu ette vaid leiab koostöös ettevõtjatega lahenduse, mis ka reaalselt probleemi lahendab," ütles Koop.

Linnavalitsus kiitis 1. juunist 2020 kehtima hakkavad alkoholimüügipiirangud baarides, ööklubides, pubides jt meelelahutusasutustes heaks 5. novembril.

Volikogule esitatatud eelnõus kehtestati järgmised piirangud: jaemüük on kohapeal tarbimiseks keelatud esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl ajavahemikul kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00-st kuni 07.00‑ni. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Piirangud kehtestatakse nende ettevõtjate majandustegevusele, kes tegelevad Tallinna linnas alkoholi jaemüügiga kohapeal tarbimiseks. Piirang ei kehti rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusruumides ning Tallinna linnavalitsuselt tegutsemiseks nõusoleku saanud mängukohas asuvas müügikohas.