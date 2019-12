Iisrael kavandab uut juudiasundust jagatud Hebroni linna

Uudis edastati ajal, mil kolmandad ennetähtaegsed valimised tunduvad üha reaalsemana ning kaitseministri Uus Parempartei loodab koguda just juudiasunike hääli.

Kaitseministeerium ütles, et Bennett andis juhtnöörid Läänekalda eest vastutavatele osakondadele, et need annaksid Hebroni linnavalitsusele teada uue juudiasunduse rajamise plaanist turu piirkonda.

Turg asub Shuhada tänaval, mis on palestiinlastele suuresti suletud.

Hebronis elab umbes 200 000 palestiinlase kõrval umbes 800 juudiasunikku.

Pühapäevases avalduses öeldi, et kavandatav uus ehitusprojekt peaks juutidest elanike arvu Hebronis kahekordistama.

Palestiinlase kõrge ametnik Saeb Erekat ütles, et uus projekt on USA eelmisel kuul langetatud otsuse tulemus. Washingtoni teatel ei peeta Iisraeli asundusi enam ebaseaduslikeks.

Ka peaminister Benjamin Netanyahu pakkus pühapäevasel valitsuse istungil juudiasunikele häid uudiseid, lubades eraldada 40 miljonit seeklit (11,5 miljonit dollarit) nende julgeoleku suurendamiseks.