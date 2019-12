Netanyahu kinnitas Läänekalda alade annekteerimise kavatsust

"On aeg kehtestada Iisraeli suveräänsus Jordani jõe orus ning seadustada kõik Juudamaa ja Samaaria asundused, need mis on asundusblokkides ja nendest väljas," ütles peaminister.

"Need saavad olema osa Iisraeli riigist," ütles ta.

Netanyahu lubas Jordani jõe oru annekteerida septembris, juhul kui ta võidab üldvalimised.

Peaministri pühapäevane avaldust ajalehe Makor Rishon korraldatud konverentsil saatis üleskutse poliitilisele rivaalile Benny Gantzile moodustada ühtsusvalitsus, et hoida ära aega ja raha nõudvad uued valimised.

"Ma olen pakkunud Benny Gantzile liitumist ühtsusvalitsusega ning ütlen talle ka täna, et ta koos minuga ühtsusvalitsusega liituks," sõnas Netanyahu.

"Veel ei ole hilja," lisas ta.

Septembrikuistel valimistel selget võitjat ei olnud ning kolmapäeval on viimane päev teha pakkumine koalitsiooni moodustamiseks, enne kui tuleb korraldada uued valimised.

"Ma tahan USA tunnustust meie suveräänsusele Jordani oru üle, see on tähtis," ütles Netanyahu.

USA välisminister Mike Pompeo ütles eelmisel kuul, et USA ei jaga enam rahvusvahelist arvamust, et Iisraeli asundused Läänekaldal on ebaseaduslikud.

Samas, USA kongressi esindajatekoda avaldas reedel hoiatusena Netanyahule toetust kahe riigi lahendusele.

Suuresti parteiliini pidi vastu võetud resolutsioon oli mõeldud hoiatuseks Läänekalda annekteerimist kavandavale Netanyahule kui ka teda jäägitult toetavale USA presidendile Donald Trumpile.

Ühendriigid ei tohiks julgustada kummagi poole samme, mis muudavad konflikti rahumeelse lahendamise veelgi kättesaamatumaks, seisab resolutsioonis.

Seesugusteks sammudeks on "ühepoolne annekteerimine ja katsed saavutada Palestiina riiklus väljaspool Iisraeliga peetavate läbirääkimiste raamistikku", lisati dokumendis.

Läänekaldal elab umbes 400 000 iisraellasest asunikku ning 2,6 miljonit palestiinlast. Palestiinlased peavad territooriumi, kuhu asundused ehitatud on, osaks oma tulevasest riigist.