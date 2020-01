Plaan näeb ette palestiinlaste kontrolli all oleva territooriumi kahekordistamist, samas kinnistaks see Iisraeli kontrolli Jordani jõe läänekaldal paiknevate juudi asunduste üle.

Palestiinlased on plaani tagasi lükanud, pidades seda Iisraeli-meelseks. Rahul ei ole ka juudiasunikud, kelle hinnangul on igasugune Palestiina riik Iisraeli julgeolekule ohuks. Iisraeli endine kaitseminister Avigdor Libermann süüdistas Valges Majas Trumpiga rahuplaani välja kuulutanud peaministrit Benjamin Netanyahut isiklike poliitilise ambitsioonide realiseerimises 34 päeva enne valimisi.

Trump kuulutas rahukava avalikustades, et Iisrael astub suure sammu rahu suunas Palestiinaga.

"Täna astub Iisrael suure sammu rahu suunas," lausus Trump.

Trump nimetas kava palestiinlastele "ajalooliseks võimaluseks" saavutada iseseisev riik. "See võib olla viimane võimalus, mille nad kunagi saavad," lisas ta.

"Palestiinlased vaevlevad vaesuse ja vägivalla käes, neid kasutatakse etturitena terrorismi ja ekstremismi edendamiseks," lisas ta.

"Nad väärivad palju paremat elu," märkis Trump.

"Minu visioon pakub võit-võit võimalust mõlemale osapoolele, realistlikku kahe riigi lahendust, mis lahendab ka ohu, mida Palestiina riiklus võiks kujutada Iisraeli julgeolekule," ütles president.

Netanyahu tervitas plaani, nimetades seda juudiriigi jaoks ajalooliseks päevaks.

Ettepanek näeb ette Iisraeli arendustegevuse külmutamist neljaks aastaks aladel, mida nähakse tulevase Palestiina riigina.

"Jeruusalemm jääb Iisraeli jagamatuks, väga tähtis, jagamatuks pealinnaks," rõhutas Trump.

Kuid see plaan näeb ka palestiinlastele ette pealinna okupeeritud Ida-Jerusalemmas, märkis ta, andes mõista, et vastavalt kavale Läänekallast ei poolitata.

"Me teeme ühtlasi tööd, et luua ühtne ala tulevases Palestiina riigis ajaks, mil riikluse tingimused on täidetud, sealjuures terrorismi kindel tagasilükkamine," ütles Trump, kutsudes palestiinlasi loobuma islamiliikumise Hamas toetamisest.

Trump lisas, et kirjutas teispäeval Palestiina presidendile Mahmud Abbasile, et võita kavale tema toetus.

Ühtegi Palestiina ametnikku kava avalikustamisel kohal ei viibinud, küll aga olid Valges Majas kolme Araabia riigi – Omaani, Araabia Ühendemiraatide ja Bahreini – suursaadikud.

Hamas ja Fatah ühendavad Trumpi rahuplaani vastu jõud

Palestiina rivaalitsevad poliitilised jõud Hamas ja Fatah kohtusid teisipäeval Läänekaldal Ram Allah's, et seista vastu USA presidendi Donald Trumpi rahuplaanile.

"Kutsusime Hamasi liikumise juhtkonna erakorralisele kohtumisele ja nad osalevad sellel," ütles Palestiina ametnik Azzam al-Ahmed.

Hamasi ametnik Nasser al-Din al-Shaar kinnitas, et osaleb kokkusaamisel, kuhu on kutsutud kõik Palestiina liikumised.

"Kohtumisel arutatakse positsiooni, mis tuleb Trump plaani vastu võtta," ütles Shaar.

Gazat valitsev islamistlik Hamas on president Mahmud Abbasi mõõdukamaks peetud Fatah'ga juba aastaid tülis olnud. Hamasi esindajad osalevad Läänekaldal tegutseva Palestiina valitsuse kohtumistel harva.

Trump avaldab aastaid töös olnud rahuplaani teisipäeval Valges Majas koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. Palestiinlased, kes süüdistavad Trumpi Iisraeli soosimises, Washingtonis toimuval üritusel ei osale.

Trumpi sõnul on rahuplaanil võimalus edukas olla ja see toob kasu palestiinlastele, kes väidetavalt sellega lõpuks ka lepivad.

"See on neile väga hea, see on neile isegi ülemäära hea," ütles Trump esmaspäeval. "Ma arvan, et me saame lõpuks palestiinlaste poolehoiu."

Palestiinlased ärgitavad maailma üldsust Trumpi plaani tõrjuma.

"Kutsume rahvusvahelist kogukonda seda boikottima, sest see on vastuolus rahvusvahelise õigusega," ütles Palestiina peaminister Mohammed Shtayyeh.

Iisraeli asunikud on samuti, kuid teisel põhjusel Trumpi rahukava vastu

Tähtsaim Iisraeli asunikke esindav poliitorgan on vastu USA presidendi Donald Trump rahuplaanile, mis teadaolevalt näeb ette Palestiina riigi loomise.

Yesha nõukogu esimees David Alhayani ütles teisipäeval enne rahuplaani avalikustamist, et asunike juhid on pärast kohtumist USA ametiisikutega Washingtonis väga häiritud.

Ta märkis: "Me ei saa nõustuda plaaniga, mis näeb ette Palestiina riigi loomise. See kujutab endast ohtu Iisraeli riigile ja veel suuremat ohtu tulevikus."

Ta kutsus peaminister Benjamin Netanyahut lükkama tagasi igasuguse plaani, mis hõlmab Palestiina riigi loomist.

Valdav osa rahvusvahelisest kogukonnast toetab konflikti kahe riigi lahendust ja peab juudiasundusi ebaseaduslikeks ning takistuseks rahule.

Üle 600 000 juudiasuniku elab okupeeritud Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma asundustes. Neid Iisraeli poolt 1967. aasta sõjas hõivatud alasid näevad palestiinlased oma tulevase riigi osana.

Meedia: Trumpi rahuplaanil on maailmas väga vähe toetajaid

Meedias on kriitikud Trumpi plaani, mille eestvedajaks on olnud tema nõunikust väimees Jared Kushner, süüdistanud eelkõige kahel põhjusel.

Esiteks tuuakse esile asjaolu, et plaaniga tullakse välja kuus nädalat enne järjekordseid Iisraeli valimisi. Sellises sammus nähakse selget katset pakkuda toetust Trumpiga hästi läbi saavale Netanyahule, kes on kodumaal silmitsi korruptsioonijuurdlusega.

Iisraeli endine rahuläbirääkija Michael Herzog märkis Timesiga rääkides ka teist tähelepanuväärset põhjust. Tema sõnul plaani puhul tegu märkimisväärse paradigma muutusega, sest sellega loobutakse peaaegu kõigist palestiinlaste taotlustest Iisraeli kasuks. Kui senised plaanid on jätnud ruumi nii Iisraeli kui ka palestiinlaste narratiivile, siis selle plaaniga on selgelt otsustatud Iisraeli narratiivi kasuks. Muuhulgas näeb plaan ette seda, et Iisraelil antaks täielik kontroll usuliselt üliolulise Templimäe üle.

Nii erinevad palestiinlaste esindajad kui näiteks Jordaania esindajad on ajalehele andnud mõista, et Washingtoni uue plaaniga pole mingit kavatsust kaasa minna ning et tegu olevat juba surnult saabunud projektiga.

Muidu USA-ga hästi läbi saanud Jordaania kuningas Abdullah näiteks teatas, et ta lükkaks sellise plaani absoluutselt tagasi. "Sõna "ei" mõistetakse kõigi poolt," lisas ta.

Euroopa Liit peaks pärast Trumpi rahuplaani avalikustamist tegema avalduse, millega kinnitatakse üle pühendumist nn kahe riigi lahendusele. Ka EL-ist lahkuv Ühendkuningriik kavatseb endiselt jääda truuks kahe riigi plaanile ja tegu on järjekordse välispoliitilise teemaga pärast Iraani tuumalepet ja Huawei keelustamist, kus London jääb Washingtonist erinevale seisukohale.

Netanyahu tutvustab Trumpi rahukava kolmapäeval Putinile

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõidab Moskvasse, et tutvustada USA presidendi Donald Trumpi Lähis-Ida rahukava Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

Netanyahu, kes kohtub Trumpiga teisipäeval Washingtonis, kus rahukava avalikustatakse, sõidab järgmisel päeval Moskvasse tutvustama plaani Putinile, ütles Iisraeli peaministri kõneisik.

Tegemist on mitmenda USA ettepanekuga, mille eesmärgiks on lahendada pikaajaline konflikt iisraellaste ja palestiinlaste vahel. Palestiina võimud on rahuleppe valdavalt tagasi lükanud, kuna see soosib nende sõnul palju rohkem Iisraeli poolt

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles varem teisipäeval ajakirjanikele, et Vene valitsus pole rahukavaga tutvunud.

Kui lekked dokumendi sisust vastavad tõele, siis "see peegeldab lähenemist, mis on täiesti erinev sellest, mida on konflikti lahendamise alusena tunnustanud rahvusvaheline kogukond", ütles aga Lavrov.