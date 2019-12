Oktoobritormiga kukkunud puud lõhkusid piiritara

"Katselõigul lõhkusid puud tara ja tehnikat, mis seal peal oli. Muus osas, kus taristut ei ole välja ehitatud, olid paljud kohad puude tõttu muutunud läbipääsmatuks, ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev Postimehele.

Belitševi sõnul annab juhtunu veel ühe argumendi, miks on riigil tarvis piiririba jaoks rohkem maad osta kui algselt plaanitud kümne meetri laiune riba. Lisaks sellele, et kümnemeetrisel ribal on keerulisem ehitada ja käänakute tõttu seiretehnika abil valvata, siis nüüd lisandus ka puude kukkumise oht.