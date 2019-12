Teperik: Normandia kohtumiselt oodatakse mingitki edasiminekut

Teperik ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et Ukraina on suurte ootuste maa, kuid suurtele ootustele võivad järgneda sama suured pettumused ja kaotused. Sellel ei saa Zelenski Normandia kohtumisel juhtuda lasta.

"Ma arvan, et põhiootus on see, et see kohtumine oleks mingilgi määral tulemuslik. Olgu see mingisugune deklaratsioon või mingisugunegi edasiminek Minski lepete osas. See oleks kindlasti suur kaotus Ukrainale, kui see kohtumine lõpeks niisama, et president Zelenski ja tema meeskond lahkuks sealt midagi saavutamata," rääkis Teperik.

Tema sõnul on aga Zelenskil vaja kodumaal väga selgelt rahvale sõnastada Pariisi kohtumise tulemused.

Teperiki hinnangul võib aga Normandia kohtumine tulemusi anda gaasilepete läbirääkimistel.

"See on üks osa, millest väga palju ei kirjutatud ega räägitud, aga me teame, et nii Venemaa kui ka Ukraina ehk mõlema riigi delegatsiooni koosseisus on energeetika eest vastutavad ministrid ja vastavate riigifirmade juhid. Gaasiteema kindlasti on üks oluline osa, millest loodetakse mingisugustki edasiminekut," selgitas ta.

Teperiki sõnul Putin ilmselt tahab Ukrainas rahu, kuid oma tingimustel. See on aga Zelenski risk.

"Ma arvan, et Putin on piisavalt kaval, et ta isegi võib tahta Ukrainas rahu, aga teatud tingimustel. Mis need tingimused on, seda teab ainult Putin ise või tema nõunikud. See on väga ohtlik tee. Rahu, ükskõik mis hinnaga, teatud läbirääkimata tingimustel ja olukorras, kus Ukraina ühiskond on endiselt lõhestatud, on see, millega Zelenski ja tema meeskond praegu riskivad," rääkis Teperik.