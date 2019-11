Väidetavalt langes lahingus Tadžikistani-Usbekistani piiril 15 äärmuslasest ründajat ning kaitsjate poolel said surma politseinik ja piirivalvur, vahendasid Reuters ja Meduza.

Tadžikistani julgeolekukomitee teatel õnnestus viis ründajat elusalt kinni võtta. Komitee teatel olid võitlejad saabunud Afganistanist ning neil olevat olnud "eriülesanne".

Äärmusrühmitus ISIS pole juhtumit kommenteerinud ega selle eest vastutust võtnud.

ISIS on ka varem Tadžikistanis tegutsenud, näiteks eelmisel aastal võttis terrorirühmitus vastutuse nelja lääneriikidest pärit jalgratturi tapmise eest. Samuti olevat ISIS olnud seotud kümneid inimelusid nõudnud vanglarahutustega.

Sunniitliku äärmusrühmitusega on rohkelt liitunud ka Kesk-Aasia riikidest pärit isikuid ning olukorras, kus ISIS-e mõjuvõim Süürias, Iraagis ja Liibüas kahaneb on üha suurem oht, et ISIS-e võitlejad naasevad oma koduriikidesse ning jätkavad seal tegutsemist.

Tadžikistan, mida peetakse endistest liiduvabariikidest kõige vaesemaks, on eriti haavatavas olukorras, kuna omab pikka ühist piiri rahutu Afganistaniga.